FED yetkilileri Amerikan ekonomisini değerlendirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, ülke ekonomisi ve bankanın faiz politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

New York Fed Başkanı William Dudley, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ülkede enflasyon oranının Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik seviyeye yaklaştığını söyledi.

Bu oran henüz yakalanmadığı için zafer ilan edilmesi için erken olduğu belirten Dudley, enflasyonun yüzde 2'nin biraz üzerine çıkması durumunda bunun sorun teşkil etmeyeceğini dile getirdi.

Gelecek ay emekliye ayrılacak Dudley, ekonomik görünümün olumlu olduğunu ancak ABD'nin ticaret duvarları oluşturması veya bir ticaret savaşına girmesi durumunda, ekonomik büyüme için risk ortaya çıkacağını vurguladı.

"İŞSİZLİĞİN YÜZDE 3,5'İN ALTINA DÜŞMESİ OLASI"

San Francisco Fed Başkanı John Williams da CNBC'ye yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2'nin biraz üzerine çıkmasının muhtemel olduğu değerlendirmesinde bulunarak, bunun kendisi için uygun olduğunu belirtti.

Gelecek ay New York Fed'in Başkanı olacak Williams, ABD'de cuma günü açıklanan nisan ayı işsizlik seviyesinin yüzde 3,9'a düşmesine de değindi.

Williams, ülkede işsizliğin yüzde 3,5'e kadar düşmesini öngördüğünü anlattı.

"GÜVENLİ VE VERİMLİ BİR FİNANSAL SİSTEM FED İÇİN ÖNEMLİ"

Bankalardan sorumlu Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Stanford Üniversitesinde yaptığı konuşmada, finansal sistem hakkındaki yorumlarını aktardı.

Güvenli ve verimli bir finansal sistemin Fed'in yönetim kurulu için önemli olduğunu vurgulayan Quarles, bunun para politikasına da katkıda bulunacağını kaydetti.

Quarles, finansal sistemin verimliliğinin artmasının para politikasının ekonomiye yayılmasını da ilerleteceğini sözlerine ekledi.