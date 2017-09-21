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21 Eylül 2017 Perşembe 07:05

Fed Faiz Oranını Değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutarken, bilançosunu Ekim ayında küçültmeye başlayacağını bildirdi.

Fed Faiz Oranını Değiştirmedi
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FED, FAİZ ORANINI YÜZDE 1,00-1,25 ARALIĞINDA TUTMA KARARINI OYBİRLİĞİ İLE ALDI

KOMİTE, BİLANÇO KÜÇÜLTME PROGRAMINA EKİM AYINDA BAŞLANMASINA KARAR VERDİ

 ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini sabit tutarken, bilançosunu Ekim ayında küçültmeye başlayacağını bildirdi.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan Eylül ayı toplantısı sona erdi.

İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin, oy birliği ile faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında tutma kararı aldığı belirtildi.

Metinde, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulanarak, ''Ekonomik aktivite şimdiye kadar ılımlı bir şekilde yükseldi. İstihdam son aylarda güçlü bir seyir izledi ve işsizlik oranı düşük seviyelerde kaldı.'' ifadelerine yer verildi.

ABD'deki kasırgaların birçok bölgede ciddi tahribat oluşturduğuna değinilen metinde, ''Kasırgalar nedeniyle oluşan aksamalar kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyecektir ama geçmiş deneyimler, fırtınaların, ulusal ekonominin seyrini maddi olarak değiştirmeyeceğini gösteriyor.'' değerlendirmesi yapıldı.

Karar metninde, Komite'nin bilanço küçültme programına ekim ayında başlanması kararı aldığı bilgisi de verildi. FOMC, temmuz toplantısına ilişkin karar metninde, bilanço küçültme ile ilgili olarak "bu yıl" ifadesini "görece yakın zamanda" şeklinde değiştirmişti.

EKONOMİK PROJEKSİYONLAR

FOMC'nin ekonomiye ilişkin çizdiği projeksiyonlara bakıldığında, faiz oranına ilişkin medyan tahmini 2017 ve 2018 için sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 2,1 seviyelerinde tutulurken, 2019 için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi. Komite'nin uzun vadeli faiz oranı beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 2,8'e düştü.

Komite, işsizlik oranı medyan projeksiyonunu da 2017 için yüzde 4,3'te tutarken, 2018 ve 2019 için 0,1 puan azaltarak yüzde 4,1'e çekti. PCE enflasyon medyan tahmini ise 2017 için yüzde 1,6 seviyesinde sabit bırakılırken, 2018 için yüzde 1,9 ve 2019 için yüzde 2 olarak belirlendi.

DOLAR/TL SON BİR AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Fed'in faizleri sabit tutmasına karşın, bilanço küçültmeye ekim ayında başlayacağını bildirmesinin ardından dolar/TL 3,5175 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının onsu yüzde 1 gerileyerek 1.296 doları görmesinin ardından 1.300 doların hemen üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi de kararın ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 1 kayıpla 1,1870'e geriledi.


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