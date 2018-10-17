banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98466
ALTIN
223.364
DOLAR
5.6770
STERLİN
7.4884
EURO
6.5651
Tır yol içerisine devrildi
TIR YOL İÇERİSİNE DEVRİLDİ
Rus turist tutuklu yargılanacak
RUS TURİST TUTUKLU YARGILANACAK
Panayi tutuklu yargılanacak
PANAYİ TUTUKLU YARGILANACAK
Turist olarak geldi başımıza kaldı
Turist olarak geldi başımıza kaldı
banner282

Fbı\'dan Porto Riko\'da Belediye Binasına Baskın

San Juan, 17 Ekim 18 : ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Porto Riko\'nun başkenti San Juan\'da yolsuzluk iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenleyerek bazı dokümanlara el koydu.

Fbı\'dan Porto Riko\'da Belediye Binasına Baskın

San Juan, 17 Ekim 18 : ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Porto Riko\'nun başkenti San Juan\'da yolsuzluk iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenleyerek bazı dokümanlara el koydu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
Fbı\'dan Porto Riko\'da Belediye Binasına Baskın

San Juan, 17 Ekim 18 : ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Porto Riko\'nun başkenti San Juan\'da yolsuzluk iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenleyerek bazı dokümanlara el koydu.

FBI\'ın Porto Riko yetkililerinden Douglas Leff, basına yaptığı açıklamada, belediye binasının bazı katlarına baskın yapan yetkililerin, herhangi bir kişinin devam etmekte olan soruşturmayı engelleyip engellemediğini belirlemeye çalıştığını ifade etti.

Leff, ajanların, Porto Rikolu yetkililerin, San Juan Belediyesinin satın alma departmanında birtakım usulsüzlükler bulduklarını bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından evrakların yok edilebileceğine ve sahte evrak düzenlenebileceğine ilişkin iddialar üzerinde çalıştığını belirtti.

San Juan Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz da yaptığı açıklamada, çalışanlara federal yetkililerle iş birliği içinde olmaları talimatını verdiğini aktardı.

FBI geçen ay, Porto Rikolu senatör Abel Nazario\'yu yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almıştı.

FBI Sözcüsü Carlos Osorio, senatör Nazario\'nun ülkenin güneybatısındaki Yauco kentinde belediye başkanlığı yaptığı dönemde federal fonları zimmetine geçirmekle suçlandığını belirtmişti.

FBI\'ın ABD Çalışma Bakanlığının şikayetiyle harekete geçtiği ifade edilmişti.

Karayip ülkesi Porto Riko, "bağımsız ABD toprağı" statüsünde bulunuyor.

(AA/RU/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela Bankacılık İşlemlerinde Artık Dolar Kullanmayacak
Venezuela Bankacılık İşlemlerinde Artık Dolar Kullanmayacak
G7'den
G7'den "kaşıkçı" Açıklaması
New York Tımes: “Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildiği“
New York Tımes: “Kaşıkçı olayında 5 Suudi şüphelinin kimliği tespit edildiği“
Pompeo’ya göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda ciddi taahhütleri var
Pompeo’ya göre Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda ciddi taahhütleri var
İtalya'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı
İtalya'da Belediye Başkanının Ev Hapsi Kaldırıldı
Honduras'tan Abd'yi Korkutan Toplu Göç Akını
Honduras'tan Abd'yi Korkutan Toplu Göç Akını
ABD'de Mıchael kasırgasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
ABD'de Mıchael kasırgasında ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
"fed Benim İçin En Büyük Tehdit"
Yatakta görünmez kaza… Böyle dava görülmedi!
Yatakta görünmez kaza… Böyle dava görülmedi!
Pompeo, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi
Pompeo, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı Olayını Gündeme Getirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim