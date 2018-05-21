FBI'ı casuslukla suçlayan Trump soruşturma istedi

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya FBI tarafından müdahale edilip edilmediğinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunacağını söyledi.
Trump mesajında, "Buradan talep ediyorum, yarın resmi olarak da başvuruda bulunacağım. Adalet Bakanlığı, FBI tarafından Trump seçim kampanyasına dönük, siyasi nedenlerle bir sızma veya soruşturma gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemelidir ve eğer gerçekleştiyse bunun Obama Yönetimi’nde yer alan kişilerin isteğiyle yapılıp yapılmadığı soruşturulmalıdır" ifadesini kullandı.
TRUMP VE AVUKATI İDDİALARINI KANITLAYAMIYOR
New York’un eski belediye başkanı Ruddy Giuliani, Amerikan CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisinin de, Trump’ın da böyle bir girişimin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilmediklerini söyledi.
FBI eski başkanı Robet Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile olan bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017’de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti.