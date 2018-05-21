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FBI'ı casuslukla suçlayan Trump soruşturma istedi

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya FBI tarafından müdahale edilip edilmediğinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunacağını söyledi.

FBI'ı casuslukla suçlayan Trump soruşturma istedi

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya FBI tarafından müdahale edilip edilmediğinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunacağını söyledi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:25
FBI'ı casuslukla suçlayan Trump soruşturma istedi

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya FBI tarafından müdahale edilip edilmediğinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunacağını söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump, twitter paylaşımında Adalet Bakanlığı’ndan 2016 başkanlık seçimi kampanyasının, FBI ya da Obama Yönetimi altındaki Adalet Bakanlığı tarafından izlenip izlenmediğinin soruşturulmasını istedi.

Trump mesajında, "Buradan talep ediyorum, yarın resmi olarak da başvuruda bulunacağım. Adalet Bakanlığı, FBI tarafından Trump seçim kampanyasına dönük, siyasi nedenlerle bir sızma veya soruşturma gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemelidir ve eğer gerçekleştiyse bunun Obama Yönetimi’nde yer alan kişilerin isteğiyle yapılıp yapılmadığı soruşturulmalıdır" ifadesini kullandı.

TRUMP VE AVUKATI İDDİALARINI KANITLAYAMIYOR

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ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta en az bir FBI çalışanının kampanya ekibine sızmış olabileceğini iddia etmişti. Ancak ne Trump, ne de avukatı Rudy Giuliani şimdiye kadar bu iddiaya bir kanıt gösteremediler. 

New York’un eski belediye başkanı Ruddy Giuliani, Amerikan CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisinin de, Trump’ın da böyle bir girişimin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilmediklerini söyledi.

FBI eski başkanı Robet Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile olan bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017’de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti.

Son Güncelleme: 21.05.2018 16:48
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