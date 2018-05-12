Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
kısa süreli şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor
FİRARİYE YARDIM EDENLER TEK TEK...
Saat, kolye ve cüzdan çaldı
SAAT, KOLYE VE CÜZDAN ÇALDI
Paranın kaynağı acaba ne?
PARANIN KAYNAĞI ACABA NE?
İhraç ettik başka kimlikle geldi
İHRAÇ ETTİK BAŞKA KİMLİKLE GELDİ
banner256
Flaş Haber
Paranın kaynağı acaba ne?
Kapat

Fazla su içince komaya girdi!

Londra Maratonu'nda 20 şişe su içen kadın komaya girdi

Fazla su içince komaya girdi!

Londra Maratonu'nda 20 şişe su içen kadın komaya girdi

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:12
Fazla su içince komaya girdi!

Londra'da düzenlenen halk maratonuna katılan 53 yaşındaki kadın, yarış sırasında çok fazla su içtiği için komaya girdi.

Londra Maratonu'na katılan 53 yaşındaki Johanna Pakenham, koşu sırasında çok fazla su içtiği için fenalaşarak bayıldı. Komaya giren kadın günlerce hastanede yaşam savaşı verdikten sonra hayata dönmeyi başardı.

BİTİŞ ÇİZGİSİNİ GEÇTİĞİNİ HATIRLAMIYOR

İngiliz kadın, bir düzineden fazla su içerek vücuduna aşırı yüklendikten sonra nöbet geçirdi. Bitiş çizgisini geçtiğini dahi hatırlamayan kadının eşi ambulans gelene kadar kendisine kalp masajı yaptı.

VÜCUDUNDA SODYUM KALMADI

Yarış sırasında çok fazla su içen kadının vücudunda sodyum kalmadı ve hiponatremiye girdi. Pakenham komadan çıkıp evine dönerken insanları da çok fazla su içmenin zararlı etkileri konusunda uyardı.

TARİHİN EN SICAK MARATONU

Koşmayı sevdiğini ve yıllardır bu tip organizasyonlara katıldığını söyleyen İngiliz kadın, yarışın yaklaşık yarısından sonrasını hatırlamadığını ve o anlara ait her şeyin puslu olduğunu söyledi. Her su içişinde daha da kötüleşen Pakenham, bu senekinin tarihin en sıcak Londra Maratonu olduğunu söylüyor.

20 ŞİŞE SU İÇTİ

Yaklaşık 20 su istasyonundan küçük bir şişe su alıp içen kadın insanları uyararak bu tip durumlarda elektrolit alımının önemine vurgu yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastayım deyip tatildeki pozlarıyla meşhur olmuştu… İşte o polisin yeni işi!
Hastayım deyip tatildeki pozlarıyla meşhur olmuştu… İşte o polisin yeni işi!
Gövde gösterisi!
Gövde gösterisi!
Süper minili paylaşım sosyal medyayı salladı
Süper minili paylaşım sosyal medyayı salladı
“Müslümanlar 2030'da Avrupa'nın Yüzde 8'ini Oluşturacak“
“Müslümanlar 2030'da Avrupa'nın Yüzde 8'ini Oluşturacak“
Beyaz Saray'dan İran'a tepki...
Beyaz Saray'dan İran'a tepki...
Brown: “2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir“
Brown: “2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir“
Gazze'de sağlık sisteminde tehlike çanları çalıyor
Gazze'de sağlık sisteminde tehlike çanları çalıyor
Irak'ta genel seçimler yapılıyor
Irak'ta genel seçimler yapılıyor
Baba şikayet etti! 4 yaşındaki çocuğa ‘arkadaşını öptü’ davası…
Baba şikayet etti! 4 yaşındaki çocuğa ‘arkadaşını öptü’ davası…
ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı
ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim