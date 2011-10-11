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Fatura Mareşal’a çıktı

Mısır’ın güneyinde bir kilisenin yıkılmasıyla başlayan gerilim önceki gece Kahire’de çoğu Kıpti Hıristiyan..

Fatura Mareşal’a çıktı

Mısır’ın güneyinde bir kilisenin yıkılmasıyla başlayan gerilim önceki gece Kahire’de çoğu Kıpti Hıristiyan..

11 Ekim 2011 Salı 07:54
Fatura Mareşal’a çıktı
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Mısır’ın güneyinde bir kilisenin yıkılmasıyla başlayan gerilim önceki gece Kahire’de çoğu Kıpti Hıristiyan 25 kişinin öldüğü “Kanlı Pazar” ile doruğa ulaştı.

Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden bu yana yaşanan en büyük şiddet olaylarının faturası, geçici askeri yönetimin lideri Mareşal Tantavi’ye kesildi.17 kişinin askeri araçlar altında ezildiği iddia ediliyor. Maspero Caddesi’nde Kıptilere saldıran sivil giyimli şahısların “Baltacı” denen başıbozuklar değil, askerler olduğu öne sürülüyor.

Mübarek de Tahrir’de demokrasi isteyenlerin üstüne bu taktikle yürümüştü. MISIR’ı 30 yıl demir bir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından bu ülkedeki aşırı dinci gruplar arasındaki gerilim arttı. Güneydeki Asvan şehrinde başlayan bir kilise inşaatı, gerilimi birkaç hafta önce iyice tırmandırdı. Selefi denen aşırı dinci Müslüman grupların talebi üzerine Kıpti Hıristiyan yetkililer, bu kilisedeki çan ve haçı sökmeyi kabul ettiler. Ancak Asvan Valisi General Mustafa Kamil el Seyyid’in “İnşaat kaçak” açıklamasının ardından kilise saldırıya uğradı.

Bölgedeki Hıristiyanlara ait evlerin de yakıldığı olayların ardından Kıptiler, saldırganların yakalanmasını ve valinin istifasını isteyerek protestolara başladı. Kıptiler protesto için önceki gün başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’ndan, Nil Nehri kıyısında bulunan ve ismini Fransız arkeolog Gaston Maspero’dan alan Mısır devlet televizyonuna ait dev medya binası önüne yürüdü. Devlet televizyonunu Kıpti karşıtlığıyla suçlayan protestoculara sivil giyimli “haydutlar” taşla saldırdı. Çatışmalar bir süre sonra Maspero Caddesi’nde yaralananların kaldırıldığı Kahire hastanesi önüne sıçrarken, devlet televizyonundan halka “Askerlerinizi koruyun” çağrısı yapıldı.

Protestocular bazı araçları ateşe verdi, ordu sert müdahale etti. Seçimi geciktirmek için mi 25 kişinin öldüğü, 272’sinin yaralandığı olaylar sonrasında dinleri açıklanmayan 40 kişi gözaltına alındı. Görgü tanıklarına göre 17 Kıpti, hızla olay yerine gelen askeri araçların altında ezildi. Sivil giyimli saldırganların “baltacı” denen başıbozuklar değil, askerler olduğu öne sürülüyor. Mübarek de toplumsal olaylarda bu taktiği uyguluyordu. Kıptilere göre, ölü sayısı 36’yı buldu.

Partiler ve aktivistler, olağanüstü halin kalkmasını istiyordu, ama ordu pek sıcak bakmıyordu. Kasım ayının sonunda yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili tartışmalar Kıpti-Müslüman gerginliği üzerine kurulacak gibi. Başbakan Şeref: Komplo seziyoruz Olayların önceki gece yarısı İskenderiye kentine de sıçraması üzerine bakanlar kurulu olağanüstü toplandı ve sokağa çıkma yasağı ilan etti. Başbakan İsam Şeref, “Ortada dinler arası bir çatışma yok, ülkeyi parçalamaya yönelik bir plan var. Mısır’ı demokrasiye götürecek seçimlerin yapılmasını engellemeyi amaçlayan bir komplo seziyoruz” dedi.

Olayların Hıristiyan-Müslüman çatışmasına dönüşmemesi için El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyib ile Mısır Kıpti Patriği Baba 3. Şenuda telefonda görüştü. El Ezher Şeyhi, tartışma yaratan kilisenin yapılması için acilen kanun çıkarılmasını istedi ve “İslam hoşgörü dinidir” dedi. İç savaş uyarısı Kahire borsası dün yüzde 5.15 düşerken, geçici yönetimin lideri Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi de generallerini topladı.

Ordunun her tür tedbiri alacağı, iktidarı sivillere devretme planından da vazgeçmediği vurgulandı. Ancak Kıptiler öfkeli. Önceki gün Maspero’da atılan “Kahrolsun Tantavi” sloganları dün internette sosyal medyaya taşındı. Bağımsız El Şuruk Gazetesi, “Mısır Devrimi için kara bir gece” başlığıyla çıktı. Bazı yorumcular “iç savaş” uyarısı yaptı, din ayrımcılığı yapan yasaların değiştirilemesini istedi.

Son Güncelleme: 11.10.2011 07:54
Anahtar Kelimeler:
ölümMısırKahireHristiyanHüsnüMübarek
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