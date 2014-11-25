Fas'taki Sel Felaketi

ÜLKENİN GÜNEYİNDE MEYDANA GELEN SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

Fas'ın güneyinde meydana gelen selde ölenlerin sayısının 32'ye yükseldiği, 6 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kelmim bölgesinde aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bu sabah helikopterlerle 14 kişinin kurtarıldığına işaret edilen açıklamada, bölgede şu ana kadar 214 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.