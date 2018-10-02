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Fas\'tan "yasal Göçü Destekleyen Anlaşma" Çağrısı

Rabat, 2 Ekim 18 : Fas düzensiz göçün sona erdirilmesi için İspanya ile

Fas\'tan "yasal Göçü Destekleyen Anlaşma" Çağrısı

Rabat, 2 Ekim 18 : Fas düzensiz göçün sona erdirilmesi için İspanya ile

02 Ekim 2018 Salı 18:23
Fas\'tan

Rabat, 2 Ekim 18 : Fas düzensiz göçün sona erdirilmesi için İspanya ile "güvenli ve yasal göçü destekleyen anlaşmalar yapılması" çağrısında bulundu.

Fas Çalışma Bakanı Muhammed Yetim, başkent Rabat\'ta İspanya Göç İşleri Sekreteri Consuelo Rumi ile bir araya geldi.

Yasa dışı yollardan yapılan düzensiz göçle mücadeledeki en önemli yaklaşımın, güvenli ve yasal göçü güçlendirmek ve yasal göçü destekleyen anlaşmaların yapılması olduğunu belirten Yetim, "Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu konudaki sorumluluklarını üstlenmeleri gerekiyor. İspanya ve Fas, sınır güvenliği konusunda jandarma rolü oynayamayacağı için bu iki ülkeyi yasal göç konusunda desteklemeliler." dedi.

Yetim, düzensiz göçün sona ermesi için İspanya ile güvenli ve yasal göçü destekleyen anlaşmalar yapılması çağrısında bulundu.

Son haftalarda gizli göçmenlik ağları ve mafya gruplarının birtakım garip faaliyetler içinde olduğuna işaret eden Yetim, Fas makamlarının, bu ağlara karşı ciddi müdahalelerde bulunduğunu aktardı. 

Öte yandan İspanya Göç İşleri Sekreteri Rumi ise düzensiz göçü engellemek için önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, AB\'nin mevsimsel göç gibi yasal yollarla yapılan göçün güçlendirilmesi için Madrid ile Rabat yönetimlerine destek olması gerektiğini vurguladı.

Rumi ayrıca yasa dışı yollarla göç edenlerin, istedikleri değil de başka ülkelere ulaştıklarını dile getirdi. 

Çoğu Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler, Avrupa\'ya ulaşmak için Fas\'ın sınır bölgelerini geçiş yolu olarak kullanıyor. Fas ile sınır komşu İspanya arasındaki zaman zaman düzensiz göçmenler konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Son olarak İspanya\'nın, Fas sınırındaki Ceuta kentine giren düzensiz göçmenleri, sığınma başvurusu hakkı tanımadan toplu şekilde sınır dışı etmesi, Fas kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre bu yıl içinde 50 binden fazla düzensiz göçmen Fas\'tan İspanya\'ya ulaştı. Bu amaçla yola çıkan bin 400\'den fazla kişi ise hayatını kaybetti ya da kayboldu.

(AA/DOĞ/YIL)

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