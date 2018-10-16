Fas\'ta Tren Kazası: 6 Ölü

KUNEYTIRA-RABAT SEFERİNİ YAPAN TRENİN DEVRİLMESİ SONUCU 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Rabat, 16 Ekim 18 : Fas\'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Fas devlet televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan tren, Bouknadel beldesinde raydan çıkarak devrildi.
Kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Kraliyet Divanı\'ndan yapılan yazılı açıklamada ise kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı ifade edildi.
(AA/AK/HÖ)
Rabat, 16 Ekim 18 : Fas\'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Fas devlet televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan tren, Bouknadel beldesinde raydan çıkarak devrildi.
Kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Kraliyet Divanı\'ndan yapılan yazılı açıklamada ise kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı ifade edildi.
(AA/AK/HÖ)