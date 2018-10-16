Fas\'ta Tren Kazası: 6 Ölü





KUNEYTIRA-RABAT SEFERİNİ YAPAN TRENİN DEVRİLMESİ SONUCU 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİRabat, 16 Ekim 18 : Fas\'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.Fas devlet televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan tren, Bouknadel beldesinde raydan çıkarak devrildi.Kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Kraliyet Divanı\'ndan yapılan yazılı açıklamada ise kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı ifade edildi.(AA/AK/HÖ)