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Fas\'ta "kış Saati Uygulamasının İptali" Protestoları

HÜKÜMETİN KIŞ SAATİ UYGULAMASINI İPTAL ETMESİNE KARŞI DÜZENLENEN GÖSTERİLERDE, FAKİH BİN SALİH KENTİNDE 5, TANCA\'DA İSE 2 ÖĞRENCİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRTİLDİ

Fas\'ta "kış Saati Uygulamasının İptali" Protestoları

HÜKÜMETİN KIŞ SAATİ UYGULAMASINI İPTAL ETMESİNE KARŞI DÜZENLENEN GÖSTERİLERDE, FAKİH BİN SALİH KENTİNDE 5, TANCA\'DA İSE 2 ÖĞRENCİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRTİLDİ

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:48
Fas\'ta
HÜKÜMETİN KIŞ SAATİ UYGULAMASINI İPTAL ETMESİNE KARŞI DÜZENLENEN GÖSTERİLERDE, FAKİH BİN SALİH KENTİNDE 5, TANCA\'DA İSE 2 ÖĞRENCİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BELİRTİLDİ
Rabat, 14 Kasım 18 : Fas\'ta hükümetin kış saati uygulamasını iptal kararını protesto eden öğrencilerden 7\'si gözaltına alındı. 
Ülkede 3 muhalif partiyi çatısı altında toplayan "Demokratik Sol Federasyon", Demokratik Emek Konfederasyonu ve Fas İnsan Hakları Derneğinden yapılan ortak açıklamada, Fakih Bin Salih kentinde gösterilere katılan 5 öğrencinin gözaltına alındığı belirtildi.
Muhalif Et-Talia Partisinden yapılan açıklamada da Tanca kentinde gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 2 öğrencinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Gelişmelerin endişeyle izlendiği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin acilen serbest bırakılması istenildi.
Ayrıca Kazablanka, Agadir, Meknes, Nador ve Fes başta olmak üzere birçok kentte ilkokul ve lise öğrencileri hükümetin kış saati uygulamasını iptal kararını protesto için gösteriler düzenlemişti.
Fas hükümeti, 26 Ekim\'de kış saati uygulamasını iptal etmişti.
Yıl içinde değişiklik yapılmasını önlemek için alınan bu karar halktan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından tepki gördü. Eğitim Bakanlığının ders saatini bir saat ileriye almasının çalışan velilerin çocuklarına okula giderken eşlik etmesinde sorun oluşturduğu, ayrıca özellikle kırsal kesimde öğrencilerin erken saatlerde yola çıkmasının güvenlik bakımından ailelerini endişelendirdiği ifade ediliyor.
Başbakan Sadeddin el-Osmani, geçen hafta meclisin açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin kış saati uygulamasını iptal etme kararını halkın tepkiyle karşıladığını, bu nedenle söz konusu uygulamayı yeniden değerlendireceklerini belirtmişti.
(AA/AK/ÖK)

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