Fas\'ta Hazreti Muhammed\'in Doğum Yıl Dönümü Nedeniyle 792 MahkÛma Af

İstanbul, 21 Kasım 18 : Fas\'ta Hazreti Muhammed\'in doğum yıl dönümü nedeniyle 792 hükümlü hakkında af kararı çıkarıldı.



Fas resmi haber ajansı MAP\'ta yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed, Peygamber efendimizin doğum yıl dönümü dolayısıyla hüküm giyen 792 kişi hakkında af kararı verdi.



Umman Sultanlığı\'nda da çeşitli suçlardan hüküm giymiş 298 mahkûm hakkında 17 Kasım\'da af kararı çıkarılmıştı. Kararın "Umman Ulusal Bayramı" ve Hazreti Muhammed\'in doğum yıl dönümü öncesi çıkarıldığına dikkat çekilmişti.



(AA/RU/HA)





