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23 Nisan 2017 Pazar 17:15

Fas'ta Eğitim Sendikalarından Gösteri...

Fas'ta yüzlerce öğretmen, eğitim sisteminde reforma gidilmesi ve öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Fas'ta Eğitim Sendikalarından Gösteri...
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Rabat, 23 Nisan 17 : Fas'ta yüzlerce öğretmen, eğitim sisteminde reforma gidilmesi ve öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Demokratik Eğitim Sendikaları Konfederasyonunun çağrısıyla, başkent Rabat'ta bulunan Eğitim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, "Kötü eğitim koşullarına hayır", "Öğretmenlerin çalışma koşullarında reform istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak parlamentoya yürüdü.

Konfederasyonun Yönetim Kurulu Üyesi Alal Bilarabi, gösteride yaptığı konuşmada, hükümetin eğitim reformlarını hızlandırması gerektiğini, çünkü eğitimin ülkenin geleceği olduğunu belirtti.

Parlamento önünde slogan atan göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

(AA/SEL)

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