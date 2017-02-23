Fas'ta 3 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Rabat, 23 Şubat 17 : Fas'ın güney sınırında güvenlik kuvvetleri tarafından durdurulan bir kamyonda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moritanya sınırında bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalı kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geçirildi.
Açıklamada, söz konusu uyuşturucu maddenin kozmetik şişelerine gizlenmiş halde bulunduğu aktarıldı.
Fas vatandaşı 48 yaşındaki kamyon şoförü gözaltına alındı.
(AA/AK/HÖ)