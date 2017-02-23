Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Fas'ta 3 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Fas'ın güney sınırında güvenlik kuvvetleri tarafından durdurulan bir kamyonda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Fas'ta 3 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Rabat, 23 Şubat 17 : Fas'ın güney sınırında güvenlik kuvvetleri tarafından durdurulan bir kamyonda yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Moritanya sınırında bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalı kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, söz konusu uyuşturucu maddenin kozmetik şişelerine gizlenmiş halde bulunduğu aktarıldı. 

Fas vatandaşı 48 yaşındaki kamyon şoförü gözaltına alındı.

(AA/AK/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna’da Milletvekili Kaçırıldı Ukrayna’da Milletvekili Kaçırıldı
Kenya'da Vahşi Yaşam, Kuraklıktan Dolayı Tehdit Altında Kenya'da Vahşi Yaşam, Kuraklıktan Dolayı Tehdit...
Tc Ab Bakanı Çelik Polonya'da… Tc Ab Bakanı Çelik Polonya'da…
Fransız Okullarında Pedofili Vakaları Fransız Okullarında Pedofili Vakaları
Suriye Konulu Cenevre 4. Görüşmeleri Başladı Suriye Konulu Cenevre 4. Görüşmeleri Başladı
Pakistan'ın Lahor Kentindeki Patlama Pakistan'ın Lahor Kentindeki Patlama
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ukrayna’da Milletvekili Kaçırıldı
Ukrayna’da Petro Poroşenko Bloku Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun kimliği belirsiz...

Haberi Oku