banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92387
ALTIN
225.587
DOLAR
5.6879
STERLİN
7.3433
EURO
6.4907
“Barbaros ve türk savaş gemileri Kıbrıs MEB’i sınırlarında”
“Barbaros ve türk savaş gemileri...
En çok yağışı Gaziveren aldı
EN ÇOK YAĞIŞI GAZİVEREN ALDI
Akıncı-Erhürman görüşmesi başladı
AKINCI-ERHÜRMAN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
banner282

Fas\'ta 130 Doktordan İstifa Kararı

DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN 130 DOKTOR, SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ ŞARTLARI PROTESTO İÇİN TOPLU İSTİFA ETTİ

Fas\'ta 130 Doktordan İstifa Kararı

DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN 130 DOKTOR, SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ ŞARTLARI PROTESTO İÇİN TOPLU İSTİFA ETTİ

25 Ekim 2018 Perşembe 07:13
Fas\'ta 130 Doktordan İstifa Kararı

DEVLET HASTANELERİNDE ÇALIŞAN 130 DOKTOR, SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ ŞARTLARI PROTESTO İÇİN TOPLU İSTİFA ETTİ

Rabat, 25 Ekim 18 : Fas\'ta devlet hastanelerinde çalışan 130 doktor, ülkedeki sağlık sektörü şartlarını protesto için toplu istifa etti.
Kamu Sektörü Doktorları Bağımsız Sendikasından yapılan yazılı açıklamada doktorlar, sağlık sektörünün durumunun, uluslararası bilimsel koşulları sağlamadığını iddia etti.
Sağlık sektörünün şartlarını "felaket" olarak nitelendiren doktorlar, "Sektörün şartları, vatandaşların beklentileri ile anayasayla güvence altına alınan tedavi olma hakkını karşılamıyor." ifadesini kullandı.
Sendika uzun süredir, sağlık sektörünün çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaşların artırılması için grev eylemleri düzenliyor.
Sendikadan dün yapılan açıklamada, cuma günü acil servisler hariç devlet hastanelerinin tamamında grev yapılacağını duyurmuştu.
Fas Sağlık Bakanı Enes ed-Dikkali daha önce kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Bakanlığın 2025 sağlık planıyla ilgili bilgi vermişti.
Söz konusu plan, yeni doktor istihdamı yapılarak sektördeki insan kaynakları eksikliğinin giderilmesini öngörüyor.
(AA/AK/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Patlayıcı Madde İçeren Paketler Gönderenleri Yakalama Sözü
Trump'tan Patlayıcı Madde İçeren Paketler Gönderenleri Yakalama Sözü
Abd Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'da Yine Cami Vurdu: 7 Ölü
Abd Öncülüğündeki Koalisyon Deyrizor'da Yine Cami Vurdu: 7 Ölü
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı
Rusya'dan Avrupa'ya “füze“ mesajı
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü
Macron ve Kral Selman telefonda görüştü
Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm'den Destek İstedi
Libya Da Tavergalı İç Göçmenler Bm'den Destek İstedi
Köln'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü
Köln'de 5 Katlı Apartmanda Yangın: 2 Ölü
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı
Nato’dan Gövde Gösterisi
Nato’dan Gövde Gösterisi
Venezuela'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı
Venezuela'da Aşırı Yağışlar 11 Can Aldı
Irak'ın Yeni Başbakanı Abdulmehdi Yemin Etti
Irak'ın Yeni Başbakanı Abdulmehdi Yemin Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim