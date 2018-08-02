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Fas'ta Uçak Seferlerinde Aksamalar Devam Ediyor...

Fas Kraliyet Hava Yolları, pilotların kısmi grevi nedeniyle 18 Temmuz'dan bu yana yurt içi ve yurt dışı 127 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Fas'ta Uçak Seferlerinde Aksamalar Devam Ediyor...

Fas Kraliyet Hava Yolları, pilotların kısmi grevi nedeniyle 18 Temmuz'dan bu yana yurt içi ve yurt dışı 127 seferin iptal edildiğini duyurdu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:50
Fas'ta Uçak Seferlerinde Aksamalar Devam Ediyor...


Fas Kraliyet Hava Yolları, pilotların kısmi grevi nedeniyle 18 Temmuz'dan bu yana yurt içi ve yurt dışı 127 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, sivil toplum kuruluşu Fas Uçak Liderleri Derneği'ne üye pilotların grevi nedeniyle bugün yapılması planlanan 10 seferin iptal edildiği, 12'sinin ise iptal ya da erteleme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Grevin başladığı 18 Temmuz'dan bu yana 127 seferin iptal edildiği, bazı uçuşların ise saatlerinde değişiklik yapıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu erteleme ve iptallerin çoğunluğunu, Kazablanka'daki 5. Muhammed Havalimanı'ndan Avrupa veya Afrika ülkeleri arasında gerçekleşmesi planlanan uçuşların oluşturduğu kaydedildi.
Hava yolu şirketi, yolcuların uçuşların durumuna ilişkin bilgi almaları için havalimanı idaresiyle iletişime geçmelerini istedi.
Öte yandan 5. Muhammed Havalimanı'nın yanı sıra Madrid gibi Avrupa'daki bazı havalimanlarında da yolcular, planlanan uçuşların iptal edilmesine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf ve görüntülerle, bazı durumlarda 20 saati geçen bekleme sürelerinden şikâyet eden yolcular, Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan zararlarının tazmin edilmesini istedi.
Sivil toplum kuruluşu Fas Uçak Liderleri Derneği'ne üye pilotlar, Fas Kraliyet Hava Yolları'nın taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle 18 Temmuz'dan itibaren kısmi grev başlatmıştı.
Kraliyet Hava Yolları ile son birkaç aydır pilotların ücretlerinin artırılması, yıllık tazminat ve diğer sosyal talepler konusunda görüşmeler yapan dernek yetkilileri, hava yolu şirketiyle anlaşma sağlanamayınca üyelerinden, "resmi ve haftalık tatillerde çalışmamalarını" istemişti.
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 20:54
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