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Fas'ta Pilotlar Grevi Bitirecek Anlaşmayı İmzalamadı

Fas'ta Pilotlar Grevi Bitirecek Anlaşmayı İmzalamadı

23 Eylül 2018 Pazar 06:40
Fas'ta Pilotlar Grevi Bitirecek Anlaşmayı İmzalamadı

FAS'TA PİLOTLARIN ÇOĞU, TALEPLERİNİ KARŞILAMADIĞI GEREKÇESİYLE FAS PİLOTLAR SENDİKASI İLE FAS KRALİYET HAVA YOLLARI ARASINDA YAPILAN ANLAŞMAYI İMZALAMADI

Fas'ta pilotların çoğu, kısmi grevin sonlanması için Fas Pilotlar Sendikası (AMPL) ile Fas Kraliyet Hava Yolları arasında yapılan anlaşmayı imzalamadı.

Fas Pilotlar Sendikasınca yayımlanan yazılı açıklamada, dün Kazablanka kentine gerçekleştirilen toplantıya katılan 426 pilottan 359'unun, taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle hazırlanan anlaşmayı imzalamadığı belirtildi.

Fas Pilotlar Sendikası ve Fas Kraliyet Hava Yolları arasında, geçen ay pilotların 18 Haziran'da başladıkları kısmi grevin sonlanması için anlaşma imzalanmıştı. Sendika ve Hava Yollarından yapılan ortak açıklamada, yeniden güven atmosferini oluşturacak ve uzlaşı noktalarını içeren bir anlaşmanın imzalandığı kaydedilmişti.

Fas Pilotlar Sendikası'na üye pilotlar, Fas Kraliyet Hava Yolları'nın taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle 18 Temmuz'dan itibaren kısmi grev başlatmıştı.

Kraliyet Hava Yolları ile son birkaç aydır pilotların ücretlerinin artırılması, yıllık tazminat ve diğer sosyal talepler konusunda görüşmeler yapan sendika yetkilileri, hava yolu şirketiyle anlaşma sağlanamayınca üyelerinden, "resmi ve haftalık tatillerde çalışmamalarını" istemişti. 

Fas Kraliyet Hava Yolları, pilotların kısmi grevi nedeniyle 18 Temmuz'dan bu yana yurt içi ve yurt dışı 210 seferin iptal edildiğini duyurmuştu. 

Son Güncelleme: 23.09.2018 11:36
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