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Fas'ta Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Aktivistin Durumu Kötüleşiyor...

Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan Rif Hareketi aktivisti Rabi el-Eblag'ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtildi. 

Fas'ta Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Aktivistin Durumu Kötüleşiyor...

Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan Rif Hareketi aktivisti Rabi el-Eblag'ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtildi. 

08 Temmuz 2018 Pazar 11:46
Fas'ta Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Aktivistin Durumu Kötüleşiyor...

Fas'ta cezaevinde açlık grevi yapan Rif Hareketi aktivisti Rabi el-Eblag'ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği belirtildi. 
Faslı parlamenter Nebil el-Endelüsi, Başbakan Sadeddin el-Osmani'ye sunduğu soru önergesinde, Kazablanka'daki Ukkaşe Hapishanesi'nde 40 günden fazla süredir açlık grevi yapan Rif Hareketi üyesi Eblag'ın sağlık durumuyla ilgili uyarıda bulundu.
Endelüsi, aktivistin su içmeyi de bırakması üzerine sağlığının gittikçe kötüleştiğini ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Başbakan'dan Eblag'ın hayatının kurtarılması için atılan adımların açıklanmasını talep eden Endelüsi, "Konuyla ilgilenen devlet kurumu, Eblag ile diyaloğa geçti mi? Diyalog başlatılması ve hayatını tehdit eden bu grevini sonlandırılması amacıyla iknaya çalışıldı mı?" sorularını yöneltti.
Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde geçen aylarda hükümetin bölgesel kalkınma için söz verdiği projeleri hayata geçirmediği gerekçesiyle düzenlenen gösteriler sırasında birçok kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rif Hareketi üyesi Eblag, bir buçuk ay önce cezaevinde açlık grevine başlamıştı.
Kazablanka İstinaf Mahkemesi tarafından 26 Haziran'da karara bağlanan davada, gösterileri organize etmekle suçlanan Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi ve beraberindeki 3 kişi yirmişer yıl, gözaltına alınan 50'ye yakın kişi de 2 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eblag da 5 yıl hapse mahkûm edilmişti.
 


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Son Güncelleme: 08.07.2018 14:56
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