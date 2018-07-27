Fas “Bamako Sözleşmesi“ni Kabul Etti!

Fas hükümetinin, tehlikeli atıkların Afrika'ya ithalinin yasaklanması, Afrika'da tehlikeli atıkların sınır ötesi hareketlerinin kontrolü ve yönetimine ilişkin düzenlenen Bamako Sözleşmesi'ni kabul ettiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halefi, başkent Rabat'ta haftalık bakanları kurulu toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet, tehlikeli atıkların Afrika'ya ithalinin yasaklanması, Afrika'da tehlikeli atıkların sınır ötesi hareketlerinin kontrolü ve yönetimine dair hazırlanan Bamako Sözleşmesi'ne katılmayı öngören yasa tasarısını onayladı." dedi.

Halefi, ülkesinin Batı Sahra'nın egemenliği konusunda gerginlik yaşadığı Polisario Cephesine işaret ederek, Bamako Sözleşmesi'ne "Fas'ın tanınmayan bir oluşumu tanıyacağı anlamına gelmediği" şartıyla katılacağını belirtti.

Bamako Sözleşmesi, tehlikeli atıklarını sınır ötesi hareketlerini düzenlemek için 30 Ocak 1991'de Mali'nin Bamako kentinde kabul edilmişti. Anlaşma 27 ülke tarafından onaylanmış ve 22 Nisan 1998'de yürürlüğe girmişti.

