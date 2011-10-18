Faruk Süren emniyette ifade veriyor

İstanbul'da yürütelen bir çete soruşturması kapsamında, iş adamları Faruk Süren ve Efe Önbilgin'in evinde ve ofisinde arama yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Süren ve Önbilgin'in işlemleri sürüyor.

İş adamları Faruk Süren ve Efe Önbilgin'in evinde ve ofisinde arama yapıldı. Süren ve Önbilgin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiye göre bir suç örgütü soruşturması kapsamında iş adamı Faruk Süren'in evi ve ofisinde sabah saatlerinde arama yaptı. Aynı soruşturma kapsamında iş adamı Efe Önbilgin'in evinde de arama yapıldı.

Aramalarda bazı evraka el konulduğu, Süren ile Önbilgin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği ve konuyla ilgili ifadeleri alındığı öğrenildi.