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11 Temmuz 2017 Salı 10:34

Farelerde Beyin Yaralanmasının Yol Açtığı Hafıza Kaybı Giderildi

Bilim adamları, farelerde ilk defa travmatik beyin yaralanmasının neden olduğu hafıza kaybını tamamen gidermeyi başardı.

Farelerde Beyin Yaralanmasının Yol Açtığı Hafıza Kaybı Giderildi
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BİLİM ADAMLARI, BEYİN HASARI OLUŞMUŞ FARELERDE HAFIZA VE ÖĞRENMEYETİLERİNİ İYİLEŞTİRMEYİ BAŞARDI

San Francisco, 11 Temmuz 17 : Bilim adamları, farelerde ilk defa travmatik beyin yaralanmasının neden olduğu hafıza kaybını tamamen gidermeyi başardı.

Sonuçları "TheProceedings of theNational Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, San Francisco California Üniversitesinden bilim adamları, 2013 yılında keşfettikleri ISRIB adlı ilacın, beyin hasarı oluşmuş farelerde öğrenme ve hatırlama yetilerini iyileştirdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, ilacın lokalize beyin hasarı ve de tüm beyni etkileyen beyin sarsıntısı hasarının etkilerini iyileştirmede etkili olduğunu keşfetti.

Lokalize beyin hasarı günlük hayatı sürdürürken kullandığımız uzamsal hafızada sorunlara yol açarken, beyin sarsıntısı ise akıl yürütme için önemli olan işler bellekte hasara neden oluyor.

İlacın hasarın oluşmasından 1 ay sonra bile etkili olduğunu belirleyen araştırmacılardan SusannahRosi, yaptığı açıklamada, beyninde bu tür hasar oluşan hayvanların, genellikle öğrenme yetilerini eskisi kadar iyi kullanamadıklarını belirtti.

Rosi, "ISRIB adlı ilaç, hasarın oluşmasından 4 hafta sonra verdiğimizde bile farelerde yeni hafıza oluşturma yetisini iyileştirdi. Bu daha önce mümkün değildi." ifadesini kullandı.

İlacı keşfeden bilim adamı Peter Walter, "ISRIB'ın beyinde hasar görmüş bellek devrelerini onaran bir kısmı ortaya çıkardığına inanıyoruz." dedi.

Rosi ve Walter, ISRIB'ıntravmatik beyin hasarı oluşmuş insanlarda denenmesinden önce farelerde araştırmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine gör her yıl 2 milyon Amerikalı travmatik beyin yaralanması yaşarken, 52 bin kişi bu yaralanmaların yol açtığı sebeplerle hayatını kaybediyor.

Beyin yaralanmaları, Alzheimer ve yaşa bağlı hafıza kaybının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

(AA/AK/ŞEB)

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