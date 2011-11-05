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FARC lideri öldürüldü

Kolombiya'da faaliyet gösteren ''Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri''nin (FARC) lideri Alfonso Cano'nun....

FARC lideri öldürüldü

Kolombiya'da faaliyet gösteren ''Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri''nin (FARC) lideri Alfonso Cano'nun....

05 Kasım 2011 Cumartesi 09:58
FARC lideri öldürüldü
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Kolombiya'da faaliyet gösteren ''Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri''nin (FARC) lideri Alfonso Cano'nun askeri bir operasyon sırasında öldürüldüğü bildirildi.

Cauca eyaleti valisi Alberto Gonzalez, Marksist örgüt lideri Cano'nun dün akşam ordunun Suarez ile Lopez de Mikay bölgelerine düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü söyledi. Adınını açıklanmasını istemeyen bir istihbarat yetkilisi de Cano'nun öldüğünü doğruladı. Ordu ve polis, Mart 2008'de kalp krizi sonucu ölen örgütün kurucusu ve efsanevi lideri Manuel Marulanda'nın yerine gelen Cano'nun peşindeydi.

Cano'nun öldürülmesi, geçen yıl göreve gelen ve FARC ile etkin mücadele sözü veren Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos için büyük zafer olarak nitelendiriliyor.

Marulanda'nın yanı sıra örgütün önde gelen isimlerinden Raul Reyes ve Ivan Rios 2008'de, ''Mono Jojoy'' lakaplı askeri lider Jorge Briceno da 2010'da öldürülmüştü. 1964'de kurulan örgütün 2008'den bu yana liderliğini yapan 63 yaşındaki Cano, ''örgütün fikir babası'' olarak görülüyordu.

Cano, Marulanda'nın ölümünden sonra yaklaşık 8 bin üyesi bulunan FARC'ı yeniden örgütlemişti.

Son Güncelleme: 05.11.2011 09:58
Anahtar Kelimeler:
KolombiyaFarcDevrimciGüçleriLideriAlfonsoCano
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