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22 Eylül 2017 Cuma 09:14

Fantezi Yaparken Kendini Astı

Fantezi Yaparken Kendini Astı
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Sado-mazo (sadist-mazoşist) ilişkiler yaşayan Zoe O’Brien adlı İngiliz, Brighton kentindeki evinde fantezi amaçlı kendini asıp fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada hayatını kaybetti.

Yakın çevresinde BDSM tutkusu ile tanınan Zoe O’Brien, kendini tavana asarak seksi görüntüler yakalamak istedi.

O anları uzaktan kumanda aracılığıyla an be an kayıt altına alan O’Brien, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Ancak tam da o sırada bir şeyler ters gitti ve tavanda asılı kalan 39 yaşındaki Zoe O’Brien, hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının ev sahibi, O’Brien’dan bir süre haber alamayınca meraklandı ve durumu çevredekilere bildirerek yedek anahtarla eve girmelerini rica etti.

O’Brien’ın hayatından endişe eden komşuları, eve girdiklerinde onu tripod bir kameranın karşısında tavana asılı olarak buldu ve durumu hemen polise bildirdi.

Olayı soruşturan ekipler, O’Brien’ın yakınında fotoğraf makinesine bağlı bir kumanda ile O’Brien’ın son dakikalarını yansıtan fotoğraflarına ulaştı.

Fantezilerinin kurbanı olan O’Brien’ın, olay sırasında tek başına olduğu ve kendini ‘kazara’ astığı anlaşıldı.

Polis, Zoe O’Brien’ın evinde, BDSM’ye ait birçok fantezi gereçleri buldu.

Olayı araştıran Detektif Chris Lane, “Bulgularıma göre, olay anında O’Brien yalnızdı ve intihar izine de rastlanmadı. Sanıyorum ki fotoğraf çekerken kendini yanlışlıkla öldürdü” dedi. Otopsi raporları da durumu doğruladı.


 
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