Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 30 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, 30 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiği belirtildi.

Açıklamada, Yahudilerin baskınına göz yuman İsrail polisinin Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere ise zorluk çıkardığı söylendi.

İbrani takvimine göre sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıldönümü sayılan Tişa BeAv günü dolayısıyla bin 300'den fazla fanatik Yahudi, Pazar günü de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliği taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.