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Faizlerle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları

10 bin dosyanın halledilmesiyle bankacılık sektörüne de önemli bir para gireceğini kaydetti

Faizlerle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları

10 bin dosyanın halledilmesiyle bankacılık sektörüne de önemli bir para gireceğini kaydetti

04 Kasım 2011 Cuma 12:10
Faizlerle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları
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Maliye Bakanı Ersin Tatar, faiz uygulamalarında adaletsizlikler bulunduğunu söyleyerek, faiz konusundaki yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi ve konuyla ilgili kararların ülkenin geleceği adına

alınması gerektiğini vurguladı.

Tatar, KKTC’den ev alan İngilizlerin bankalarla yaşadığı sorunlara da işaret ederek, bunların ülkeyi dünyada çok kötü durumlara düşürdüğünü, söz konusu olayda bankanın ipoteğinin ev için değil arsa için geçerli olduğunu kaydetti.

Tatar, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve mahkemelerdeki 10 bin dosyanın halledilmesiyle bankacılık sektörüne de önemli bir para gireceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Ersin Tatar, aralarında bir çok sivil toplum örgütü başkan ve temsilcisinin de bulunduğu “Faiz Mağdurları” isimli oluşumu bugün kabul etti.

Tatar, ülkenin önünü açmak için yola çıktıklarını belirterek, faiz konusuna çözüm arayışında olduklarını, önemli olanın uzlaşma zemini bulmak olduğunu söyledi.

Faiz uygulamaları konusunda adaletsizlikler bulunduğunu ifade eden Tatar, uzmanların konuyla ilgili taslağı bayramdan sonra hemen hazırlayacaklarını ve en kısa zamanda gerekenin yapılarak meclise gönderileceğini söyledi.

GÜZELYURT’TA 300 EV BOŞALTILDI

Bakan’dan sonra Faiz Mağdurları adına konuşmalar yapıldı.

Faiz Mağdurları sözcüsü Kazım And, çok büyük bir yangının ortasında olduklarını, on binlerce mağdurun bayramı huzur içinde geçiremeyeceğini söyledi. And, konuyla ilgili yasa taslağının en kısa zamanda meclisten geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Faiz Mağdurları oluşumunun geçici başkanı Bulut Akacan ise konuşmasında, bir toplumun kaderinin birkaç insanın insafına bırakılamayacağını belirterek, Güzelyurt’ta banka faizleri yüzünden gerçekleşen hacizler dolayısıyla 300 evin boşaltıldığını söyledi. Akacan, borçlarının bir katını, iki katını ödemek istediklerini ancak insanların ödeyecekleri borcun ne olduğunu bilmesi gerektiğini kaydetti. Akacan, banka borçları ve faiz uygulamaları yüzünden insanların tefeci eline düştüğünü kaydetti ve “Lütfen bu yasayı geçirin” dedi.

“BAZI SİYASİLER TEFECİ VE BANKACILARA TESLİM...”

Doğancı Patates Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Bicen ise, üretici ordusunun bir bütün olduğunu söyleyerek, bazı siyasilerin kendilerini devlet yerine koyduklarını, bankacı ve tefecilere teslim olduklarını söyledi. Bicen, Maliye Bakanı’nı bu konudaki cesur kararları ve duruşu dolayısıyla kutlayarak, isim vererek bazı bakanlara yönelik eleştirilerde bulundu. Bicen, bundan sonra hacizlere izin vermeyeceklerini belirterek, yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını istedi. Bicen “Devlete karşı isyana neden olmasınlar” dedi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, kuraklıktan dolayı sorun yaşayan üreticinin borçlarının katlandığını ve ödenemediğini, bu yasanın bir an önce geçirilmesi ve mahkemedeki on binlerce davanın yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

“26 MİLYON TL ANA PARA BORÇ, FAİZLERLE 2.5 MİLYAR TL OLDU”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga ise, yaptığı araştırmaya göre vatandaşın toplam 26 milyon TL anapara borcunun faiz uygulamaları nedeniyle katlanarak KKTC bütçesinin toplamını geçtiğini ve 2.5 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. Tulga, bunun nüfusun dörtte birinin yok olması anlamına geldiğini savundu. Tulga, serbest piyasa söylemleri arkasına saklananların bu işi çözmeye yanaşmadığını belirterek, “Serbest piyasa nüfusun dörtte birini yok etmekse bunu kabul edemeyiz” dedi.

Tüketiciler Derneği temsilcisi Ahmet Yıldırım ise, dünyanın hiç bir yerinde böyle faiz uygulaması olmadığını, İngiliz döneminde faiz ana paraya ulaştığında durduğunu, daha sonra bunun 2, 5 ve 7 katına ardından ise sonsuza çıkarıldığını söyledi. Yıldırım, mağdurların hacize çıkan mallarını da çok ucuza kapatanların bankalar olduğunu savundu.

BAKAN: “POPÜLİZM İÇİN YOLA ÇIKMADIK... ÜLKENİN GELECEĞİ SÖZ KONUSU”

Konuşmacıları dinledikten sonra yeniden söz alan Bakan Tatar, bu yola popülizm için çıkmadıklarını, kişilerle uğraşmadıklarını, önemli olanın bu soruna yasal düzenlemeyle çözüm bulmak olduğunu belirtti.

Tatar, bu konunun enflasyon ve yıllarca uygulanan bileşik faizle bu noktalara geldiğini ifade ederek, yasal düzenleme hayata geçince geriye dönük de çalışacağını ve borçların yeniden düzenleneceğini vurguladı.

Bakan, bu kararları ülkenin geleceği adına almak ve perişan olan insanların sorunlarını çözmek gerektiğini vurguladı.

Bakan Tatar, KKTC’den ev alan İngilizlerin yaşadığı sorunlara da işaret ederek, bunların ülkeyi dünyada çok kötü durumlara düşürdüğünü, bankanın ipoteğinin ev için değil arsa için geçerli olduğunu kaydetti.

Tatar, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve mahkemelerdeki 10 bin dosyanın halledilmesiyle bankacılık sektörüne de önemli bir para gireceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 04.11.2011 12:10
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarBakanDosyaMahkemeFaiz
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