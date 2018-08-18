Faciadan dönüldü…

Filipinler'de Boeing B737 model Çin yolcu uçağının iniş sırasında kayarak pist dışına çıktığı bildirildi.
Filipinler Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Eric Apolonio, bir Çin havayolu şirketine ait Boeing B737 model yolcu uçağının, Manila Havaalanı’na inişi sırasında yoğun yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kayarak pist dışına çıktığını ifade etti.
MF8667 sefer sayılı uçak yaklaşık iddialara göre bir saat boyunca Manila üzerinde tur attı.
İlk iniş girişimi başarısız olan bir motoru arızalı Boeing 737-800 uçağı, ikinci iniş girişiminde pistten savrulması sonucu pistin yanındaki alana çarparak durdu.
Apolonio, yolcular, pilot ve kabin ekibinin, pist dışındaki alanda duran uçaktan acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiğini belirtti.
Yolcular ve uçuş ekibinden kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.