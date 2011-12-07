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Facebook'unuzu Kaptırmayın!

Facebook hesabınızı başkasına kaptırmak istemiyorsanız bunlara dikkat edin.

Facebook'unuzu Kaptırmayın!

Facebook hesabınızı başkasına kaptırmak istemiyorsanız bunlara dikkat edin.

07 Aralık 2011 Çarşamba 09:43
Facebook'unuzu Kaptırmayın!
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Popüler sosyal ağ Facebook, sahip olduğu milyonlarca kullanıcı yüzünden son yıllarda hacker'ların bir numaralı hedefi haline geldi. En son Facebook profillerine uygunsuz fotoğraflar sızdıran hacker'lar, Facebook'un da güvenlik tedbirleri üzerinde daha fazla çalışmasına neden oldu.

Ancak Facebook'un alacağı önlemler bir yana, kullanıcıların düşmemesi gereken çok önemli hatalar da var. Kullanıcıların bunu bilerek profillerini kullanması, Facebook'un alacağı önlemlerden çok daha fazla etkili olacağı kesin.

Peki biz Facebook kullanıcıları olarak hacker tehdidine karşı nelere dikkat etmeliyiz?

- Önünüze gelen her link'e tıklamayın: Facebook profillerine sızmaya çalışanların birçoğu link'leri kullanıyor. Kendini yeni bir Facebook oyunu veya uygulaması olarak gösteren bu tip link'lere asla tıklanmamalı. Bu tip link'ler sizi Facebook hesabınızdan çıkararak güvenilir olmayan sitelere yönlendirebilir.

- Tanımadığınız kişileri arkadaş olarak eklemeyin: Facebook bir arkadaş bulma sitesi değil; varolan arkadaşlarla bütünleşme sitesi olarak da görülebilir. O halde tanımadığınız kişileri Facebook profiline eklememekte fayda var. Zira eklediğiniz kişinin gerçek bir kişi olup olmadığı bir yana, o kişiyi tanımıyorsanız her türlü tehdide açıksınız demektir.

- Arkadaşlarınızı yakından izleyin: Arkadaş listeniz her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor ve onları takip etmeniz bir hayli güçleşiyor. Her bir arkadaşınızı takip etmeniz elbette mümkün değil; ancak size şüpheli gelen bir arkadaşınız olursa onu yakından izlemeyi deneyin.

- https:// özelliğini açın: Facebook güvenliğini artırmak adına Hesap Ayarları'na girerek Güvenlik bölümü altında "Secure Browsing"i aktif hale getirmelisiniz.

- Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın: Facebook güvenliğini sağlamada temel kural kendinize ait özel bilgilerinizi paylaşmamanız aslında. Kendi elinizle güvenliğinizi tehlikeye sokmak ne kadar mantıklı?

Son Güncelleme: 07.12.2011 09:43
Anahtar Kelimeler:
Facebook Hesabınızı KaptırmayınSosyal AğlarSosyal MedyaFacebook Profilleri
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