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Facebook’tan bomba gibi yeni özellik! Evlenmek isteyenler dikkat!

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Facebook çöpçatanlık işine giriyor. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg önyargılara karşı açıklamada bulundu: "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek".

Facebook’tan bomba gibi yeni özellik! Evlenmek isteyenler dikkat!

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Facebook çöpçatanlık işine giriyor. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg önyargılara karşı açıklamada bulundu: "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek".

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:01
Facebook’tan bomba gibi yeni özellik! Evlenmek isteyenler dikkat!

BBC Türkçe’nin haberine göre; dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, çok yakında Facebook kapsamında oluşturulacak çöpçatanlık özelliğinin kullanıma açılacağını söyledi.

ABD’nin California eyaletinde düzenlenen F8 konferansında konuşan Zuckerberg, kısa süreli ilişkilerdense uzun ve sağlıklı duygusal ilişkilerin önünü açmak istediklerini ifade etti.

Zuckerberg, “Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek” dedi.

Yeni özellik aracılığıyla Facebook kullanıcıları, mevcut profilleriyle bağlantılı bir çöpçatan profili yaratabilecek. Bu profil kullanıcının arkadaşları tarafından görülemeyecek.

Daha sonra Facebook algoritması kullanıcıya olası eş tavsiyelerinde bulunmaya başlayacak.

Yeni özelliğin Facebook’un tüm hizmetlerinde olduğu gibi ücretsiz olacağı da açıklandı.

Facebook’un açıklaması sonrasında dünyanın en büyük çöpçatanlık sitelerinden birisi olan Match.com’un hisseleri New York Borsası’nda yüzde 22 geriledi.

Zuckerberg, çöpçatanlık özelliğini sıfırdan inşa ettiklerini, kullanıcıların kişisel bilgilerinin tamamen güvende olacağını da taahhüt etti.

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