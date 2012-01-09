Facebook'ta Virüs Tehlikesi

Dünyada 1 milyarı aşkın kullanıcısı olan Facebook ve Twitter'ın başını çektiği sosyal medya, ciddi bir virüs tehlikesini de bünyesinde barındırıyor. Sosyal virüsler günde 4 milyon kullanıcıyı vuruyor.

2011 yılının teknoloji dünyasındaki yıldız kategorisi ‘sosyal medya’ Facebook ve Twitter hızlı yükselişiyle toplamda milyar kullanıcı sınırını aştı. Sadece Facebook’un ağına çektiği 800 milyonu aşkın kullanıcı rakamı sosyal medyanın kısa sürede ulaştığı başarıyı adeta taçlandırıyor. Türkiye’de Facebook’un yaklaşık 30 milyon, Twitter’ın ise 4 milyon kullanıcısı var.

Sosyal medya bir yandan başdöndürücü hızda büyüme sağlarken diğer taraftan da internet ağı ve kullanıcılar için korkutucu bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. O da “sosyal virüsler”...

Kötümser senaryoya göre...

Nasıl ki ilgi çekici bir bilgi-içerik-fotoğraf sosyal medyada bir anda patlama yapıp milyonlara ulaşıyorsa sosyal medya tabanlı virüslerin de bu hızla yayılma ihtimali güvenlik uzmanlarının uykularını kaçırıyor.

Facebook ve Twitter gibi ağlar, bundan birkaç yıl önce üç - beş kişi ve dışarıdan aldığı uzman desteğiyle bu tehlikeyle mücadele ederken şimdilerde riskin kullanıcı sayısına paralel artmasıyla sosyal medya virüsleri 2012 adına korkulu senaryolara karşılık geliyor. Bu durum Facebook’un 3 bin çalışanının 300’ünün sadece güvenlik tarafıyla ilgileniyor olmasını da açıklıyor.

Günde 4 milyonu vuruyor

Facebook yetkilileri son verilere göre sisteme karşı atak ve virüs dalında günlük 200 milyonlu rakamların aşıldığını söylüyor. Kullanıcıların paylaştığı içerikte virüs kokan veri oranın ise toplam içeriğin yüzde 4’üne karşılık geldiği bilgisi veriliyor. Alınan tüm önlemlere karşılık günde zararlı içerik olarak adlandırılan spam mesajlardan etkilenen kullanıcı sayısı ise toplamın yüzde 0.5’i gibi küçük bir rakam ama bu seviyenin 4 milyon kullanıcıyı içine aldığı düşünüldüğünde tehlikenin boyutunu daha net görmek mümkün oluyor.

‘Bedava iPad’ tehlikesi

Sosyal medya virüslerinin geçmişteki virüslere göre çok daha tehlikeli olduğunu ifade eden sanal güvenlik uzmanları bunun nedenlerini şu ifadelerle açıklıyor: Daha önce e-posta veya internet sitesinde tık’lanan bir içerikle gelen virüsün yayılma hızı oldukça yavaştı. Buna karşılık sosyal medya sitelerinde kullanıcıların paylaşım hızıyla virüsün bir anda yayılma potansiyeli oldukça önemli riske işaret ediyor. Facebook ve Twitter üzerinde şu sıralar en yaygın olan en tehlikeli virüs “Bedava iPad” temalı olanı.

Sahte hesaplar korkutuyor

Twitter ağına bakıldığında şirketin yaptığı son açıklama 2010 yılında paylaşılan mesajların yüzde 1.5’inin zararlı mesaj kategorisine girdiği buradaki virüs sayısının da sınırlı olduğu yönünde. Facebook ve Twitter cephesi açılan sahte hesaplar üzerinden ve farklı bölgelerden gelen ataklar yüzünden saldırının geldiği noktanın ve ilgili kişilerin bulunması noktasında sıkıntı yaşandığına işaret ediyor.

SOSYAL VİRÜSTEN NASIL KORUNURUM?

* Facebook ve Twitter ekranınızda tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara tık’lamayın.

* Ünlülerin özellikle mankenlerin hesaplarında gelen içeriğe dikkat edin. Bu gibi isimleri takip ediyorum derken açılan onlarca sahte hesabın içine düşmeyin.

* Bilgisayar ve internet sisteminiz güvenlik ayarlarını ‘yüksek’ profilli ayarlayın. Güvenlik duvarı ve antivirüs programı kullanıp bunları sık sık güncelleyin.

* Virüslerin sadece yazı ile değil fotoğraf ve video içerik ile geleceği ihtimaline karşı bu kapsamdaki içeriğe dikkat edin.

* Facebook ve Twitter hesabı olmayanlar kötüye kullanıma karşı üye olup sistemde yerinizi alın. Böylece başkalarının sizin adınıza hesap açıp yönlendirme riskini azaltın.