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Facebook'ta PKK Tuzağı

'Facebook'ta 'PKK' uyarısı yapıldı.

Facebook'ta PKK Tuzağı

'Facebook'ta 'PKK' uyarısı yapıldı.

23 Ekim 2011 Pazar 12:25
Facebook'ta PKK Tuzağı
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla kullanıcı portföyüne sahip olan ve bir sosyal paylaşım sitesi olarak öne çıkan; 'Facebook'ta 'PKK' uyarısı yapıldı.


Bir sosyal paylaşım sitesinde daha önce terörist saldırıların hedefinde yer alan jandarma karakollarının telefonla aranarak Mehmetçiklere moral verilmesi yönündeki çağrılarla ilgili olarak yine aynı sitede bir başka açıklamayla uyarı geldi ve bu çağrının 'tuzak' olduğu kaydedildi. Terör örgütü PKK'nın bu yolla bölgedeki karakolların telefonlarını kilitleyip, iletişimin akmasını hedeflediği öne sürüldü.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla kullanıcı portföyüne sahip olan ve bir sosyal paylaşım sitesi olarak öne çıkan; 'facebook'ta 'PKK' uyarısı yapıldı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer alan ve son dönemde terör saldırılarının odağında yer alan jandarma karakollarıyla ilgili olarak, söz konusu sitede farklı isim ve kullanıcılar tarafından; 'Çok Önemli' başlığı altında yapılan duyurulara dikkat çekilerek, bunun terör örgütü PKK'nın tuzağı olduğu öne sürüldü.

Kimliği henüzbelirlenemeyen kişi ya da kişilerce hazırlanan ve facebook kullanıcılarına da gönderilen mesajda bölgedeki jandarma karakollarının iletişim bilgileri verilerek; "Biz aradık, destek için çok sevindiler. Siz de arayın onlara destek verin" ifadesi yer alıyor.

Söz konusu ileti, yine aynı sitede farklı kullanıcılar tarafından yapılan açıklamalarla deşifre edilerek, bunun bir 'tuzak' olduğu ifade ediliyor. 'Son Dakika' ve 'Çok Önemli Duyuru' olarak verilen açıklamada; "Arkadaşlar, şu anda çok yerde bazı çakma isimlerle Güneydoğu ve o bölgedeki karakolların telefon numaraları dağıtılıp; 'Biz aradık, destek için çok sevindiler. Siz de arayın' şeklindeki iletiler yayınlıyorlar. Sakın aramayın sakın. Bu bir tuzak. Herkes uyarsın birbirini. Amaç; PKK'nın karakolların telefonlarını kilitleyip ulaşılmasına engel olmak. PKK'nın amacına engel olalım. Bu paylaşımı duvarımızda paylaşırsanız, yadımcı olmuş olacaksınız. Mutlaka paylaşın uyanın uyandırın" yorumuna yer verildi.

Son Güncelleme: 23.10.2011 12:25
Anahtar Kelimeler:
PKKTürkiyeFacebookTuzak
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