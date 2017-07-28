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28 Temmuz 2017 Cuma 17:25

Facebook Dünyanın En Değerli 4'üncü Şirketi Oldu

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, e-ticaret firması Amazon'u geride bırakarak, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi.

Facebook Dünyanın En Değerli 4'üncü Şirketi Oldu
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FACEBOOK, AMAZON'U GEÇEREK DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ ARASINDA 4'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

New York, 28 Temmuz 17 : ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, e-ticaret firması Amazon'u geride bırakarak, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi.

AA muhabirinin New York borsasından derlediği bilgilere göre, Facebook'un hisse başına değeri, dünü 170,44 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 171,58 dolara yükseldi. Böylece, şirketin piyasa değeri de 497 milyar dolara ulaşmış oldu.

Öte yandan, dün bu yılın ikinci çeyreğindeki net karında düşüş olduğunu açıklayan Amazon'un hisseleri dünü 1,046.00 dolardan kapamasının ardından bugün 1.008,80 dolara gerileyerek yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Amazon'un piyasa değeri de 482 milyar dolara geriledi.

Böylece, piyasa değeri Amazon'u geride bırakan Facebook, dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumuna yükseldi.

Dün, Amazon'un ikinci çeyrek bilançosunun olumlu geleceği beklentisiyle firmanın hisselerinde artış görülmüş, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) olan Jeff Bezos da dünyanın en zengin kişisi listesinde zirveye çıkmıştı.

Ancak, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki net karının, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 77 düşüş kaydettiğini açıklamasının ardından, Bezos tekrar ikinci sıraya gerilemiş ve listedeki liderliği sadece 8 saat sürmüştü.

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, Facebook'un CEO'su 33 yaşındaki Mark Zuckerberg, bugün itibariyle 71,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 5'inci kişisi ve en genç milyarderi konumlarında bulunuyor.

(AA/DOĞ/GÜL)

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