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Facebook ve Twitter Siyasi İçerikli Reklamları Daha Şeffaf Hale Getirebilmek İçin Bir Dizi Yeni Önlemler Aldıklarını Duyurdu

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter, kasım ayında yapılacak ABD Kongresi ara seçimleri öncesi siyasi içerikli reklamları daha şeffaf hale getirebilmek için bir dizi yeni önlemler aldıklarını duyurdu.

Facebook ve Twitter Siyasi İçerikli Reklamları Daha Şeffaf Hale Getirebilmek İçin Bir Dizi Yeni Önlemler Aldıklarını Duyurdu

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter, kasım ayında yapılacak ABD Kongresi ara seçimleri öncesi siyasi içerikli reklamları daha şeffaf hale getirebilmek için bir dizi yeni önlemler aldıklarını duyurdu.

25 Mayıs 2018 Cuma 06:57
Facebook ve Twitter Siyasi İçerikli Reklamları Daha Şeffaf Hale Getirebilmek İçin Bir Dizi Yeni Önlemler Aldıklarını Duyurdu


 Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook ve Twitter, kasım ayında yapılacak ABD Kongresi ara seçimleri öncesi siyasi içerikli reklamları daha şeffaf hale getirebilmek için bir dizi yeni önlemler aldıklarını duyurdu.
Facebook'tan yapılan açıklamada, bugünden itibaren seçimlerle ilgili Facebook ve Instagram üzerindeki bütün reklamlarda, reklamın bedelini ödeyen kişi veya kurumun adının açık şekilde görülmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, reklam bilgilerinde bağlı oldukları siyasi kampanyaların bütçesi ile reklamları gören kişilerin yaş, konum ve cinsiyet bilgilerinin de yer alacağı bildirildi.
Söz konusu bilgilerin Facebook arşivinde 7 yıl boyunca saklanacağına dikkat çekilen açıklamada, arşive dünyanın her yerinden ulaşılabileceğine yer verildi.
Ayrıca, açıklamada, ABD'de siyasi içerikli reklam vermek isteyen kişi ve kurumların öncelikle kimliklerinin ve konumlarının Facebook tarafından teyit edileceğinin altı çizildi.
TWİTTER

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Twitter'dan yapılan açıklamada, site üzerinden siyasi içerikli reklam verecek kişi ve kuruluşların kendilerini tanıtmaları ve ABD'de bulunduklarını ispatlamaları gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin ABD'deki insanlara yönelik siyasi reklamları hedeflemesine izin verilmeyeceğinin altı çizildi.
Twitter üzerinde siyasi kampanya reklamları vermek isteyenlerin daha sert şartlara uymaları gerektiği ifade edilen açıklamada, bu kişi ve kurumların Twitter hesaplarında profil ve üstbilgi fotoğrafları, iletişim bilgileri ve bir internet sayfası adresi bulunması ve bu bilgilerin internetteki sayfalarıyla tutarlı olması gerektiği kaydedildi.
Ayrıca, açıklamada, Twitter üzerindeki siyasi reklamların bedelini ödeyen kişi veya kurumların bilgilerinin de talep edileceği ve bunların kullanıcılar tarafından rahatça görülebileceği belirtildi.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin Demokrat Parti üyeleri, iki hafta önce yayımladıkları raporda, ABD'nin 2016'da düzenlenen başkanlık seçimleri kapsamında Facebook üzerinden Rusya kaynaklı yaklaşık 3 bin 500 reklam verildiğini bildirmişti.
Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firması ise, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmakla suçlanıyor.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 10:39
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