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Facebook Üzerinden Bulduğu Babası Defalarca Tecavüz Etti

Mahkemeye yansıyan olayda, 13 yaşındaki kız tanımadığı babasını Facebook üzerinden buldu.

Facebook Üzerinden Bulduğu Babası Defalarca Tecavüz Etti

Mahkemeye yansıyan olayda, 13 yaşındaki kız tanımadığı babasını Facebook üzerinden buldu.

13 Aralık 2014 Cumartesi 15:13
Facebook Üzerinden Bulduğu Babası Defalarca Tecavüz Etti
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Facebook Üzerinden Bulduğu Babası Defalarca Tecavüz Etti
İngiltere'de mahkemeye yansıyan olayda, 13 yaşındaki kız tanımadığı babasını Facebook üzerinden buldu. Babasıyla ilk kez buluşan kız, annesinin de kendisine izin vermesiyle, daha uzun süreler kalmaya başladı


Mahkemeye yansıyan olayı savcı şöyle anlattı; Baba, kız arkadaşından ayrılınca kızına duyduğu ilginin şekli değişti.

Baba, o zamana kadar kanepede yatan kızına yatakta yatabileceğini, kendisinin kanepede uyuyacağını söyledi.

Geceleyin kızının yanına giden baba, yatağa girdi ve kızıyla birlikte oldu.

Kız mahkemede, babasıyla daha yeni tanıştığını o yüzden itiraz etmediğini söyledi.

Savcı, 13 yaşındaki kızın, babası olduğu için ona karşı çıkmadığını söyledi.

Kızın babasına vurmak istediği ancak babası olduğu için ona vuramadığı belirtildi.

Tecavüzün 6 ay boyunca her gün düzenli olarak yaşandığı açıklandı.

Babanın seks yapmadan önce kıza alkol içirdiği de mahkemeye yansıdı.

Bugün 18 yaşında olan ve kimliği açıklanmayan kız, orada yaşamayı bıraktı ve evi terk etti.

Geçtiğimiz yıl bir sosyal görevliye konuşan kız, babasının kendisine yaptıklarını anlattı ve sonrasında polise gitti.

Polis, babanın telefonunda kızıyla cinsel ilişkiye girdiğinin kaıtlarını buldu.

İddiaları reddeden babanın 2012 yılında 15 yaşındaki bir başka kızı izni olmadan alıkoymaktan 12 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Kıza cinsel yönden bir saldırıda bulunmasa da koruma altına alınan kız görüşmesi engellendi.

Mahkemede kızına bir kez cinsel saldırıda bulunduğunu ve kızı 13 yaşındayken 14 kez birlikte olduklarını ileri süren baba, düzenli olarak cinsel ilişkiye girdiklerini ve bunun yanlış olduğunu bildiğini itiraf etti

. Babanın alkol bağımlısı olduğu da öğrenildi.

Baba, 6 yıl hapis cezası aldı.


 

Son Güncelleme: 13.12.2014 15:17
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