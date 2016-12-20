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20 Aralık 2016 Salı 14:36

Facebook'un Başı, WhatsApp Yüzünden Derde Girdi!

Facebook'un Başı, WhatsApp Yüzünden Derde Girdi!
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Avrupa Birliği (AB), Facebook'u, WhatsApp uygulamasının satın alınması sürecinde yanlış ve yanıltıcı bilgiler sağlamakla suçladı.

AB Komisyonu, Facebook şirketine WhatsApp'ın satın alınması sürecinde sağladığı bilgilerin yanlış, hatalı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle resmi suçlama gönderdiğini açıkladı.

Facebook, WhatsApp uygulamasını 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolara satın almıştı. Şirket, WhatsApp’ı satın aldığında AB düzenleyici kurumuna kişisel verileri toplamayacağı, iki şirket arasında paylaşmayacağı ve kullanıcı hesaplarını birleştirmeyeceği yönünde taahhütlerde bulunmuştu. Ancak, WhatsApp ağustos ayında gerçekleştirdiği politika değişikliğiyle telefon numaraları, profil isimleri gibi çeşitli kullanıcı verilerini ana firma Facebook'la paylaşmaya başlamıştı.

AB Komisyonu, resmi itiraz bildirimiyle, Facebook'a 2014 yılındaki birleşme değerlendirmesi sürecindeki ilk açıklamalarının tersi yönde hareket ettiği ve AB düzenlemelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle resmi suçlama yöneltmiş oldu.

Facebook'un bu bildirime 31 Ocak 2017'ye kadar yanıt vermesi gerekiyor.

AB Komisyonu, şirketin vereceği yanıtı yeterli görmezse ABD'li Facebook'a toplam cirosunun yüzde 1'ine varan, yani yaklaşık 170 milyon dolar, civarında para cezası uygulayabiliyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında yer alıyor. AB Komisyonu bu incelemelerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

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