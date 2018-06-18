Facebook'tan çocuk kullanıcılar için yeni önlem

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, çocuk kullanıcıların silah aksesuarı reklamlarını görmesini engelleyecek.

BBC'nin haberine göre, Facebook'un 21 Haziran'da güncellenecek politikası çerçevesinde çocuk kullanıcılar, nişan dürbünü, tabanca kılıfı, tüfek kayışı ve benzer silah aksesuarlarının reklamlarını göremeyecek.

Facebook, çocukların bu tür reklamları görmesinin engellenmesi kararının, düzenli olarak gözden geçirilen politikaları çerçevesinde alındığını açıkladı.



Teknoloji sitesi The Verge ise Facebook'un kararının, son dönemde ABD'de düzenlenen okul saldırılarının ardından yeniden silah şiddetine odaklanılmasıyla bağlantısı bulunduğunu yazdı.Facebook'un silah, cephane ve patlayıcı satışına yönelik halihazırda kısıtlamaları mevcut.