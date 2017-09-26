Facebook Rusya'da Yasaklanabilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Başkanı Aleksandr Jarov, kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Facebook'un engellenebileceğini söyledi.

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