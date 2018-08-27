banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91284
ALTIN
239.335
DOLAR
6.1543
STERLİN
7.9343
EURO
7.1923
Akaryakıta zam!
AKARYAKITA ZAM!
Paranın bir kısmı bulundu
PARANIN BİR KISMI BULUNDU
Üstün 2 gün tutuklu kalacak
ÜSTÜN 2 GÜN TUTUKLU KALACAK
Akyüz tutuklu yargılanacak
Son Dakika
AKYÜZ TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Facebook Myanmar ordusunun hesaplarını kapattı

Facebook, Arakanlı Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen ve yanlış bilgilendirme yapan Myanmar Ordusunun Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı.

Facebook Myanmar ordusunun hesaplarını kapattı

Facebook, Arakanlı Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen ve yanlış bilgilendirme yapan Myanmar Ordusunun Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 20:19
Facebook Myanmar ordusunun hesaplarını kapattı

Facebook, Arakanlı Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen ve yanlış bilgilendirme yapan Myanmar Ordusunun Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı.

Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Myanmar Ordusu ve Hükümetinin planlı olarak Arakanlı Müslümanlara soykırım işlediği hakkında rapor yayınlamış ve sosyal medyada Müslümanlara yönelik nefret suçu işlendiğine dikkat çekmişti.Raporun yayınlanmasının ardından Myanmar Ordusunun sosyal medya hesaplarını inceleyen Facebook yetkilileri, Myanmar Ordusuna ait Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada Myanmar Ordusunun sosyal medya üzerinden Müslümanlara yönelik nefreti körükleyen yalan haber yayınladıklarını, bu sebeple hesapların kapatıldığını duyurdu.

Myanmar Genelkurmay Başkanının hesabı kapatıldı

Facebook Sözcüsü Clare Wareing yaptığı yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor da dahil olmak üzere uluslararası uzmanların hazırladığı raporlara dayanarak, Myanmar’da insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine dair kanıtlar bulunuyor” dedi.

Açıklamada, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing dahil, şahıslara ait 18 Facebook hesabının kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada 18 hesabın haricinde 52 adet nefret suçu işleyen sayfanın kapatıldığı belirtildi. Böylelikle Facebook ilk defa bir ülkenin askeri ya da siyasi liderinin hesabını kapatmış oldu.

Birleşmiş Milletler: Facebook başarısız

Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Myanmar Ordusu ve Hükümetinin planlı olarak Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığı hakkındaki raporda Facebook’a da atıfta bulunulmuştu.

Yetkililer Facebook’un yeterince nefret söylemi ve yalan haberle mücadele etmediğine değinmiş, bunun Myanmar’da Müslümanlara yönelik nefretin körüklenmesine yol açtığını söylemişlerdi.

Yetkililer, Facebook’un Birleşmiş Milletlere fazla bilgi vermemesinden dolayı soykırıma özendiren Budist rahipler hakkında yeterli delil toplanamadığını söylemişlerdi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya: Başka savaş gemileri de yaklaşıyor
Rusya: Başka savaş gemileri de yaklaşıyor
Ağabeyinin tecavüzüne uğradı, kürtaj olduğu için hapse atıldı
Ağabeyinin tecavüzüne uğradı, kürtaj olduğu için hapse atıldı
ABD’den S-400 ve F-35 pazarlığı
ABD’den S-400 ve F-35 pazarlığı
Suriye ordusu, İdlib’i üç taraftan kuşatıyor
Suriye ordusu, İdlib’i üç taraftan kuşatıyor
Yunanistan'a kaçan iki darbeci koruma altına alındı
Yunanistan'a kaçan iki darbeci koruma altına alındı
Hollanda Ve Kuveyt'ten Arakan Açıklaması
Hollanda Ve Kuveyt'ten Arakan Açıklaması
Albayrak-la Maire Görüşmesi...
Albayrak-la Maire Görüşmesi...
Lübnan “Yahudi Ulus Devleti“ Yasasını Kınadı
Lübnan “Yahudi Ulus Devleti“ Yasasını Kınadı
Arakanlı Müslümanların "soykırım" dramı
Arakanlı Müslümanların "soykırım" dramı
Facebook'tan o ülkeye flaş yaptırım!
Facebook'tan o ülkeye flaş yaptırım!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim