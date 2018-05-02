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Facebook Çöpçatanlık Uygulaması Başlatıyor

New York, 2 Mayıs : Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ağ özelliklerine çöpçatanlık uygulaması ekleyeceğini duyurdu.

Facebook Çöpçatanlık Uygulaması Başlatıyor

New York, 2 Mayıs : Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ağ özelliklerine çöpçatanlık uygulaması ekleyeceğini duyurdu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:46
Facebook Çöpçatanlık Uygulaması Başlatıyor

 Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ağ özelliklerine çöpçatanlık uygulaması ekleyeceğini duyurdu.

 

Facebook Ürün Geliştirme Bölümü Başkanı ChrisCox, şirketin uygulama geliştiriciler için düzenlediği "f8 Konferansı"nda, siteye kullanıcıların ağ üzerinden duygusal birliktelik kurabilecekleri kişilerle tanışmalarına olanak sağlayacak uygulama ekleneceğini açıkladı.

 

Kullanıcıların isteğe bağlı kaydolacağı yeni ağ özelliği kişinin normal Facebook profilinden farklı bir profil üzerinden çalışacak. Kullanıcının yalnızca ilk adıyla listeleneceği bu profil ve ona bağlı zaman akışı, kişinin normal profildeki bağlantıları ve "arkadaşları" tarafından görüntülenemeyecek.

 

Özelliğin ayrıca Facebook'un normal doğrudan mesaj uygulaması Facebook Massenger'dan farklı, kendine ait bir mesajlaşma uygulamasını kullanması öngörülüyor.

 

TİNDER HİSSELERİ DÜŞTÜ

 

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, uygulamanın "kısa süreli birliktelikler için değil, uzun vadeli anlamlı ilişkiler kurulmasına olanak sağlamak için" tasarlandığını ifade etti.

 

Zuckerberg'in sözleri, Facebook'un yeni özelliğinin Tinder gibi çöpçatanlık uygulamalarından farklı olacağı değerlendirmelerine yol açtı.

 

Açıklamanın ardından Tinder'ın sahibi olan Match.com şirketinin hisselerinin düştüğü görüldü.

 

Öte yandan Tinder ve başka çöpçatanlık uygulamaları, kullanıcıların Facebook'taki profillerini ve ağ bağlantılarını kendi eşleştirme algoritmalarında kullanıyordu.

 

Facebook'un yeni ağ özelliğini şirketin veri güvenliği ve mahremiyetine ilişkin kaygıların gündemde olduğu bir dönemde piyasaya çıkarması dikkati çekiyor.

 

Facebook son dönemde Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın Facebook kullanıcılarına ait kişisel bilgileri onların bilgisi dışında edindiği ve bu bilgileri ABD'deki başkanlık seçimleri ve İngiltere'deki Brexit oylaması gibi kritik seçim ve referandum süreçlerini yönlendirmek üzere kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Şirket tepkiler üzerine kullanıcıların veri güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler açıklamıştı.

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 14:24
Anahtar Kelimeler:
FacebookYENİBuluş
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