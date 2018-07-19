banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
188.945
DOLAR
4.8206
STERLİN
6.2555
EURO
5.5954
Kara para soruşturması sürüyor
KARA PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Facebook artık bu paylaşımları silecek

Facebook bilgi kirliliğine neden olan paylaşımları silecek

Facebook artık bu paylaşımları silecek

Facebook bilgi kirliliğine neden olan paylaşımları silecek

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:02
Facebook artık bu paylaşımları silecek

Facebook artık bu paylaşımları silecek

Facebook bilgi kirliliğine neden olan paylaşımları silecek

Sosyal medya devi Facebook'un, özellikle şiddete yol açacak türden yanlış bilgilerle mücadele konusunda yeni adımlar atıyor. 

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Facebook yayın ve içerik politikasında, fiziksel şiddete neden olabilecek bazı yanlış bilgilendirme paylaşımlarını silme yönünde değişikliğe gidecek.

Şirket, önümüzdeki aylarda bu konuda sıkı önlemler alacaklarını açıkladı.

New York Times'ın haberine göre, politikadaki bu değişikliğin nedeni Hindistan, Sri Lanka ve Myanmar'daki şiddet olaylarının artması.

Son aylarda etnik azınlıklara yönelik şiddet söylemlerinin Facebook üzerinden yayıldığı ve bu azınlıklara yönelik şiddet olaylarının artması sonucu Facebook'un ürün yöneticisi olan Tessa Lyons açıklama yaptı:

"Belli ülkelerde gerginliklere neden olabilecek ve fiziksel zarara yol açabilecek belirli türde bir bilgi kirliliği olduğunu belirledik. Yalnızca bu tür içeriği azaltmak değil; kaldırmak için de, daha geniş bir sorumluluğumuz var."

Lyons, bu politika değişikliklerinin Instagram için geçerli olacağını, ancak WhatsApp için herhangi bir değişiklik yapılmayacağını da belirtti.

Sosyal medya devi Facebook, şirketin yerel sivil toplum grupları ile yatılan yanlış bilgilerin tespit edilmesine yardımcı olacak ortak çalışacaklarını belirtti.

Facebook zaten bu tür önlemleri Sri Lanka'da almaya başlamıştı ve yakında diğer ülkelerde de benzer nefret söylemi önlemleri alınması bekleniyor.

Bilgi kirliliği ve nefret söylemine karşı kurallar, metinleri içerdiği gibi buna ek olarak manipüle edilmiş görüntüler için de geçerli olacak.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Erdoğan'a çağrı
Trump'tan Erdoğan'a çağrı
En güzel bisikletçi Lucia Javorcekova
En güzel bisikletçi Lucia Javorcekova
Siyah bant akımı podyuma da sıçradı
Siyah bant akımı podyuma da sıçradı
ABD Başkanı Trump’tan AB’ye ‘Google’ tepkisi
ABD Başkanı Trump’tan AB’ye ‘Google’ tepkisi
70 yıl sonra ilk kez! Aynı gün içinde iki saldırı
70 yıl sonra ilk kez! Aynı gün içinde iki saldırı
Yerinden çıkarılamadı… Lanet korkusu sardı!
Yerinden çıkarılamadı… Lanet korkusu sardı!
Fenomen olmak için...
Fenomen olmak için...
99 Milyon Yıllık Yılan Yavrusu Fosili Bulundu!
99 Milyon Yıllık Yılan Yavrusu Fosili Bulundu!
Filipin polisi Türk malı silah kullanacak
Filipin polisi Türk malı silah kullanacak
Bir gezegenin yıldız tarafından yutuluşu ilk kez kaydedildi
Bir gezegenin yıldız tarafından yutuluşu ilk kez kaydedildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim