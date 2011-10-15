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EYÜP SULTANIN TORUNU İSTANBUL'DA

Ebu Eyyub el-Ensari’nin (Eyüp Sultan) torunu olan Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Hamid Ansari, de

EYÜP SULTANIN TORUNU İSTANBUL'DA

Ebu Eyyub el-Ensari’nin (Eyüp Sultan) torunu olan Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Hamid Ansari, de

15 Ekim 2011 Cumartesi 15:02
EYÜP SULTANIN TORUNU İSTANBUL'DA
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Hicret sırasında Hz. Peygamber’i evinde misafir eden sahabe Ebu Eyyub el-Ensari’nin (Eyüp Sultan) torunu olan Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Hamid Ansari, dedesinin türbesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in resmi davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eyaletler Konseyi Başkanı Mohammad Hamid Ansari, Nevşehir gezisinden sonra geldiği İstanbul’da Eyüp ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Eyüp Kaymakamı Osman Kaymak ve Eyüp Müftüsü İsa Gürler’in eşlik ettiği Ansari, önce Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret etti, ardından Eyüp Sultan Meydanı’nda incelemelerde bulundu.

Son Güncelleme: 15.10.2011 15:02
Anahtar Kelimeler:
IstanbulEyüp SultanEnsariMohammad Hamid Ansari
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