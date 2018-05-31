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Eyfel Kulesi'ne yıldırım düştü

Fransa’da hafta başında etkili olan şiddetli yağışla birlikte Paris’in sembolü Eyfel Kulesi’ne düşen yıldırım kenti aydınlattı.

Eyfel Kulesi'ne yıldırım düştü

Fransa’da hafta başında etkili olan şiddetli yağışla birlikte Paris’in sembolü Eyfel Kulesi’ne düşen yıldırım kenti aydınlattı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 23:22
Eyfel Kulesi'ne yıldırım düştü

Eyfel Kulesi'ne yıldırım düştü

Fransa’da hafta başında etkili olan şiddetli yağışla birlikte Paris’in sembolü Eyfel Kulesi’ne düşen yıldırım kenti aydınlattı.

Hafta başında Fransa’yı etkisi altına alan şiddetli yağış ile birlikte çok sayıda yıldırım düştüBaşkent kentin sembolü olan Eyfel Kulesi de şiddetli yağış ve yıldırımdan nasibini aldı. Kuleye düşen yıldırımlar şehri aydınlatırken bu anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

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Öte yandan Salı günü yaklaşık 70 bin yıldırımın düştüğü kaydedildi. Şiddetli yağış nedeniyle metro sular altında kalmış ve kapatılmıştı.

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