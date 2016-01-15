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Evrendeki en Büyük Yıldız Patlaması

Evrendeki en Büyük Yıldız Patlaması

15 Ocak 2016 Cuma 19:08
Evrendeki en Büyük Yıldız Patlaması
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Evrendeki en Büyük Yıldız Patlaması
ASASSN-15lh adı verilen en büyük süpernovanın patlamasıyla Güneş'ten 570 milyar kat daha çok ışık saçtığı bildirildi. Gök bilimciler, şimdiye kadar tespit edilen en büyük süpernovanın infilak ettiğini belirtti



BBC’nin haberine göre, ABD’deki Ohio State Üniversitesi’nden Profesör Christopher Kochanek, ASASSN-15lh adı verilen dev süpernova patlamasının Güneş’ten 570 milyar kat daha fazla ışık saçtığını ifade etti.
Kochanek, ilk olarak geçen yıl haziran ayında tespit edilen patlamanın, halen büyük miktarda enerji yaymaya devam ettiğini söyledi.
Dev yıldızın sönmek üzere olduğuna dair belirtilere rastlandığını bildiren Kochanek, süpernovanın ölüm anında oldukça küçüleceğini sözlerine ekledi.Dünya’dan yaklaşık 3,8 milyar ışık yılı uzaklıktaki dev yıldızın, Samanyolu Galaksisi’nde şimdiye dek görülen en parlak süpernova olduğu kaydedildi.
Sıradan bir süpernovadan 200 kat büyük olan ASASSN-15lh’nin kütlesinin, Güneş’inkinden 50 ila 100 kat daha büyük olabileceği belirtiliyor.
Bilim adamları, Samanyolu Galaksisi’ndeki bütün yıldızlardan 20 kat daha parlak olan ASASSN-15lh’nin, insanlık tarihinde görülen en güçlü süpernova olduğunu ve bilinen bütün teorilerin, patlamayla yayılan enerjinin miktarını açıklamakta yetersiz kaldığını bildirdi.
Gök bilimcilerin, gelecek haftalarda süpernovanın hareketlerini Hubble uzay teleskopuyla izlemeye devam edeceği ifade edildi.
Bir yıldızın şiddetle patlaması durumuna "süpernova" adı veriliyor. Süpernovalar, ömrünün sonuna gelmiş büyük kütleli yıldızların barındırdığı nükleer yakıtı tüketmesi sonucu kütlesinin bir kısmının yoğun çekim gücünün etkisiyle çekirdeğin üstüne kayması sonucu oluşuyor.
Kayan kütle nedeniyle kendi çekim kuvvetine dayanamayacak kadar ağırlaşan çekirdeğin dev bir patlamayla çökmesi sonucu "süpernova" meydana geliyor.
 
Son Güncelleme: 15.01.2016 21:13
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