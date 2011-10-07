Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Evren: 'Alo İhsan... beni Profesör yapın!'

Kenan Evren’in, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından verilen ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü ve Hukuk...

Evren: 'Alo İhsan... beni Profesör yapın!'

Kenan Evren’in, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından verilen ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü ve Hukuk...

07 Ekim 2011 Cuma 16:40
Evren: 'Alo İhsan... beni Profesör yapın!'
banner238

Kenan Evren’in, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından verilen ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü ve Hukuk Doktorluğu’ unvanı verilmesi için YÖK eski Başkanı Prof. Doğramacı'ya talimat verdiği ortaya çıktı...

İzmir Barosu avukatlarının 12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren Kenan Evren’e, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından verilen ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü ve Hukuk Doktorluğu’ unvanının geri alınması için dava açılmıştı. Evren’e ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü’ unvanı nasıl verildi? Bilindiği gibi İÜ Senatosu 2 Aralık 1982 tarihinde tarihi bir karar almış ve “Haiz olduğu ahlaki faziletler ve meziyetler yanında vatana hizmet ve yurtta ilmin yayılmasında büyük hizmetler ifasıyla temayüz etmiş olan Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’e...” şeklinde bir gerekçeyle darbecilerin başı olan Evren’e önemli bir paye vermişti.

O dönemde birkaç hukukçu dışında İÜ’nün bu kararına kimse bir şey diyememişti. Ancak İÜ’nün kararı hemen her demokrat, özgürlükçü; daha doğrusu vicdan sahibi herkesin vicdanını sızlatmıştı. Emri Doğramacı almış Bugün ortaya çıkıyor ki, İÜ Hukuk Fakültesi’nin teklifi, senatonun kararı olarak bilinen gerçek hiç de öyle değilmiş. Evren’e ‘Hukuk Profesörlüğü’ fikri bizzat yine Evren’in fikriymiş. Bu fikrini daha doğrusu ‘emri’ni dönemin YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’ya iletmiş önce. “Ama sakın bu teklif benden geldi gibi olmasın, sizin İÜ Hukuk Fakültesi’nin girişimi olsun” demeyi de ihmal etmemiş...

Doğramacı, emri alır almaz İÜ Rektörü Cemi Demiroğlu’na iletmiş, o da İÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na tevdi etmiş görev emrini. Tabii dekanlık da hemen gerekçesiyle birlikte kararını kendi fikri ve teklifiymiş gibi senatoya iletmiş. Sonrası ise malum... İÜ Senatosu, 31 yıl yaptığı bir hatadan bir yanlıştan dönecek mi bilinmez; ancak kendileriyle görüştüğümüz İÜ Hukuk Fakültesi’nden birkaç hoca Evren’e ‘fahri profesörlük’ veren bir fakültede çalışıyor olmaktan epey rahatsız.

Gerçi kararı 31 yıl önce hocaları teklif etmiş, senato karar almış; ancak bu karar ‘vicdanımızı sızlatıyor’ diyenler bile var. 10 gün içinde karar verilecek Aldığımız duyumlara göre 10 gün içerisinde İÜ Hukuk Fakültesi hocaları, “Evren’den ‘Hukuk Profesörlüğü’ unvanının geri alınıp alınması yönünde senatoya görüş bildirecek. Bu görüşün hangi yönde olacağı şimdilik bilinmiyor; ama nabzını yokladığımız fakülte hocaları Evren’e ‘Hukuk Profesörlüğü’ ünvanının verilmesinin çok yanlış olduğu yönünde hemfikir.

Belki içlerinden ‘Bu unvan geri alınmalı’ diyecekler de var. Ancak son sözü yine İÜ Senatosu söyleyecek. Ve belki de Evren’den 31 yıl önce istemeyerek verdikleri o cüppeyi, cüppenin gerçek sahipleri geri isteyecek...

Son Güncelleme: 07.10.2011 16:40
Anahtar Kelimeler:
HaberEvrenGuncelKenanDogramaciProfesorUnvan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim