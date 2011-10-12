Evlilkde Yaşanan Sorunlar.

1- Evlilikte “mutluluk”, sabirla, özveriyle, mücadeleyle ve de araliklarla gelir. Her seye bir anda sahip olmaya kalkmayalım. Allah korusun her seyi birden kaybetme tehlikesi ile karsi karsiya kalabiliriz.

2- Bir evliliGe ne verirseniz, onu alirsiniz? Tabir caizse Evlilik bir gül gibidir onu ihtimamla ve büyük bir SABiRLA yetistirmek gerekir. Unutmayalim el üstünde tutarsak el üstünde tutuluruz. Nikahtaki kerameti anlamazsak Allah korusun dört günde bosanmaya cıkar Aile yuvasının degerini SiFiRA indiririz. Gülü açmadan kuruturuz.

3- Kari koca birbirimize güvenelim. Sevgi, saygi ve muhabbetin KARSiLiKLi DAHA DA ARTTiGiNi görecegiz.

4- Soru sorun, ancak “sorguya” çekmeyin. Siz NASiL emin kisiliginizi ön planda görmek isterseniz muhataBiNiZDA güvenilir, itimat edilir OLMAYi arzu edecektir. Esimizin o meziyetlerine müdahale etmeyelim. Unutmayalim insanlık haysiyeti her seyin üzerindedir. Onu muhafaza edelim.

5- Biriyle evlendiGinizde, esinizin ailesiyle de evlenmis olursunuz. Siz ne kadar tahammüllü olursaniz size de o kadar tahammül ederler UNUTMAYiN.

6- Dünyayi esinizin bakis açisindan görmeniz sart deGil. Önemli olan buna saygi göstermenizdir.

7- Önce dinleyin, sonra konusun. Dinlemesini bilmeyen, duymak istemedigi seyleri duyar ne yazikki. Bos gevezelik yapmayalım çenesi düsük olmayalim. az konusalım öz konusalim. Sözümüzün KiYMETi ortaya ÇiKSiN.

8- Esinizle, özel yasantinizi dostlariniza anlatirsaniz, bu artik özel yasanti olmaktan çikar. SiR saklamayi bilmeliyizki SiRRiMiZ ortaya ÇiKMASiN. BU konuda da esler birbirlerinin örtüsü olmalidirlar.

9- Dürüst tartistiGiniz sürece tartismalar yararlidir. Bilgilerinizi ya da söyleyeceginiz hususu asla içinize atmayin. Hak ve hukuka riayet müslümanin şiari olmalidir. Bu hakka en çok layik olanda kisinin kendi esidir.

10- Yalnizca konusmak yerine, iletisim kurmayi deneyin. Her türlü dertlerinizi ve SiKiNTiLARiNiZi Paylaşmaktan SAKiNMAYiN huzurlu oldugunuzu göreceksiniz.

11- Esiniz kizginken siz sakin olun. Biriniz atesken, diGeriniz su olsun. Kesinlikle faydasini göreceksiniz.

12- Esinizi baskalarinin esleriyle kiyaslamayin.

13- Kirici sözler ve davranislar, kalici izler birakir. Her türlü KiRiCi sözleri terk edelim.

14- isiniz için çalistiGiniz gibi, evliliGiniz için de çalisin.

15- Esler herkesin içinde, birbirini elestirip tartismaktan mümkün mertebe kaçinmalidirlar

. 16- Önce kendimizi, sonra da esimizi yargılayalim.

17- Birbirimizin arkadaslarindan hoslanmasak bile, onlara karsi nazik ANLAYiSLi yaklasmaya gayret edelim

18- Ne denli israr ederseniz, esiniz de o denli israr eder ve karsi koyar. Hakli oldugumuz davayi sonuna kadar savunalim ama kessinlikle bos ve lüzumsuz, faydasiz inatlasmadan da KAÇiNALiM.

19- Gecikecekseniz önceden haber verin. Mazeretinizi KiSACA belirtirseniz karsinizdaki sahsin gönlünü kazanirsiniz. Yeri geldiginde özür dilemek küçüklük olarak kabul edilmemelidir.

20- Birbirinizin huylarina saygi gösterip tahammül edin.

21- Yalniz Esinizi deGil, ayni zamanda kendinizi de düzeltin

22-Her konuda savunmaya geçmeyin. Hayati olmayan konulari kabul edin. ZiTLASMAKTAN uzak durun.

23.- Ufak tefek seyler yüzünden kirici olmak kazak erkek görünmek fazilet degildir. Fazilet mütevazi ve geçim ehli olmaktir. Kuvvet ve kudret düsmana, sevgi saygı ve muhabbet ise DOSTA gösterilmelidir

. 24- Her hangi bir ameli islemeden önce Kendinizi esinizin yerine koyun. içinize sinecekse YAPiN.

25- Güler yüzlü olun SAKiNCALi olmayan ,Dinimize ters düsmeyen Latifenin “Mizah”in birçok evliliGi kurtardiGini biliyor muydunuz ? Güleryüzlü ve tebessümlü olmaya gayret sarfedelim.

26.Ana Baba,kardesler basta olmak üzere bütün akrabalara deger verin ve o degeri göstermektende çekinmeyin. Büyüklerimiz dört atanın HAKKi birdir demişler KARi KOCA olarak büyüklerimize deger verelim SAYALiM, Hürmetkar OLALiM, hürmet edelim. O zaman bizde hürmete LAYiK Oluruz.

27- ESiNiZLE inançlariniz ve eksiklikleriniz hakkinda konusun. Mümkünse günde dininizi ögrenmek icin az da olsa devamlı olacak zaman AYiRiN. Bilgi ve ibadetlerinizle basta çocuklariniza ve topluma örnek olmaya gayret edin.

28- Verdiginiz sözü yerine getirin.Birbirinizi bekletmemeye çalisin. Elinizde olmayan geçikmeden dolayi özür dilemekten çekinmeyin

29. Anne ve babanızın iç islerinize karismasını istemiyorsaniz bu isteginizi uygun bir sekilde gönüllerini KiRMADAN DURUMU ONLARA ANLATiN.

30- Birbirinize asla küfretmeyin ve o sözleri kesinlikle agziniza almayin. TATLi dilli olun TATLi seyler duyacaksiniz.

31- Hayat günlük sikintilarla doludur. Önemli olan birlikte nasil basa çikacagımız hususunda care arayalim.

32- Asla esinizi kücük görmeyin onun hakkinda daima iyi düsünün. Birbirinizin fikri gelismesine YARDiMCi Evlilikte sorunların ve boşanmaların başlıca nedenleri Boşanma istatistikleri dikkate alındığında aşağıdaki nedenler sıralanabilir: • Ekonomik nedenler, eşlerin işsiz kalması • Aile büyükleri ile yaşanan sorunlar • Eşler arasındaki cinsel sorunlar • Din, mezhep ya da kültür farkları • Alkol, kumar ve şans oyunlarına düşkünlük • Aldatma • Eşlerden birinin psikolojik sorunlarının olması • Dayak ve küçük düşürücü davranış ve hareketler • İşkolik bir eşe sahip olma • Eşlerin kişilik yapılarının birbirine uymaması • Aşırı kıskançlık • Eşlerin birbirine yeteri kadar zaman ayıramaması İletişimi ve eşler arası ilişkiyi olumsuz etkileyen aşağıdaki durumları da ekleyebiliriz: • Karşıdaki kişiyi iyi dinlememe, ona kendini ifade imkanı tanımama • Samimiyetten ve dürüstlükten uzaklaşma, yalan söyleme • Eşine karşı aşırı müdahaleci, baskıcı ve sınırlayıcı davranma, eşin her davranışını kontrol etmeye çalışma • Çok fazla soru sorma, yersiz şüpheler ve kuruntular • Kolay incinme, sık sık sitemlerde bulunma • Gerçek nedenleri bilmeden, öğrenmeden suçlamalarda ve yargılarda bulunma • Daha önce yaşanmış olan geçmiş olumsuz ve üzücü olayları gündeme getirme ve hatırlatma • Olayları ve eşin hatalarını abartılı bir şekilde ortaya koyma • İlgisizlik, küskünlük ve uzaklaşma ile cezalandırma • Surat asma, olumsuz beden dili kullanma • Aile mahremiyetini bozma, eşler arasındaki sırları yabancılarla paylaşma • Sık sık eşin akrabaları ve arkadaşları konusunda suçlamalarda bulunma ve olumsuz ifadeler kullanma • Sorumlulukları yerine getirmekten kaçınma • Karşı taraftan daha fazla fedakarlık ve tavizler bekleme.