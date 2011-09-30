Evlilikte ilk 5 yıla dikkat...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2011 yılı 2'nci dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Evlenme ve Boşanma İstatistiklerine göre, evlenenlerin yaklaşık olarak 5'te 1'i kadar çift, yılın ikinci çeyreğinde boşandı.

Boşanmaların yüzde 40,1'i evliliğin ilk 5 yılı içinde gerçekleşiyor. ANKA Ankara- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 yılı 2'nci dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2007 yılından beri evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ni (MERNİS) kullanarak yayımlıyor.

2010 yılından itibaren evlenme ve boşanma istatistikleri üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlandı. 2011 yılının 2.Döneminde 169 bin 787 çift evlendi 2010 yılının 2. Döneminde 163 bin 749 çift evlenirken, 2011 yılının 2.Döneminde 169 bin 787 çift evlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre evlenme sayısı ise yüzde 3.7 arttı.

Evlenme sayısında en büyük artış yüzde 9.3 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gözlenirken, Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 0.5'lik bir düşüş gözlendi. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaş farkı 3.2 2011 yılı 2. Dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26.7, kadınlar için ise 23.5 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaş farkı 3.2 olarak gerçekleşti. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey'e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27.6, kadınlarda 24.6 ile İstanbul Bölgesi'nde görüldü.

En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25.5, kadınlarda 21.9 ile Orta Anadolu Bölgesi'nde gözlendi. 33 bin 702 çift boşandı 2010 yılının 2. Döneminde 33 bin 139 çift boşanırken, 2011 yılının 2. Döneminde 33 bin 702 çift boşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre boşanma sayısı yüzde 1.7 arttı. Boşanma sayısında en fazla artış yüzde 8.3 ile Doğu Marmara Bölgesi'nde gözlenirken bu dönemde boşanma sayısında en fazla düşüş yüzde 10.6 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.

İlk 5 yıla dikkat Söz konusu aylarda meydana gelen boşanmaların yüzde 40,1'i evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 24.3'ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti.