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Evli Adamla Basılan Kadın, Sokağa Fırladı

Evli Adamla Basılan Kadın, Sokağa Fırladı

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:08
Evli Adamla Basılan Kadın, Sokağa Fırladı
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Evli adamla basılan kadın, yarı çıplak halde sokağa fırladı
Amerika'da kar fırtınasında birlikte yaşadığı evli adamın eşi tarafından basılan kadının yarı çıplak halde sokağa fırladığı görüntüler izlenme rekoru kırıyor.

ABD'nin doğusunu etkisi altına alan kar fırtınası hayatı felce uğrattı. Kötü hava şartları 25 kişinin ölümüne neden olurken yol açtığı zarar da 1 milyar doları buldu. Beyaz esaretin yaşandığı ülkede zaman zaman kameralara da ilginç görüntüler takılıyor.

BASILINCA SOKAĞA FIRLADI
Batı Virginia eyaletinde evli sevgilisinin eşi tarafından basılan kadının pantolon ve ayakkabısı olmadan sokağa fırladığı görüntüler sosyal medyada günün en çok izlenen videosu oldu. Uygunsuz halde basıldığı öne sürülen kadının, dondurucu soğuğa aldırmadan panik halinde sağa sola kaçtığı görülüyor.


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Son Güncelleme: 25.01.2016 21:14
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