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Evlenmeyi Kabul Etmeyen 150 Kadını İdam Edildi.

Irak'ın Felluce kentinde terör örgütü IŞİD'in, "militanlarla evlenmeyi kabul etmeyen 150 kadını idam ettiği" ileri sürüldü.

Evlenmeyi Kabul Etmeyen 150 Kadını İdam Edildi.

Irak'ın Felluce kentinde terör örgütü IŞİD'in, "militanlarla evlenmeyi kabul etmeyen 150 kadını idam ettiği" ileri sürüldü.

17 Aralık 2014 Çarşamba 13:24
Evlenmeyi Kabul Etmeyen 150 Kadını İdam Edildi.
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Irak İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, IŞİD örgütünün, Felluce kentinde çok sayıda cinayet operasyonlarını gerçekleştirdiği ve öldürülenlerin Saklaviyye Nahiyesi ile el-Cavlan Mahallesi'nde toplu mezarlara defnettiği belirtildi.

Örgütün, kentteki El-Hadra El-Muhammediyye Camisi'ni hapishaneye çevirerek, kadın ve erkeklerden oluşan çok sayıda kişiyi tutukladığı aktarılan açıklamada, "Felluce'de terör örgütü IŞİD militanlarıyla 'cihad nikahını' kabul etmeyen bazıları hamile 150 kadının, Ebu Enes el-Libi adındaki militan tarafından idam edildiği" belirtildi.

Açıklamada IŞİD örgütünün, Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinin kuzeyindeki el-Vefa nahiyesi sakinlerinden yüzlerce kişiyi ölümle tehdit ederek göçe zorladığı öne sürülerek, "Söz konusu aileler, evlerini terk ederek çölde mahsur kaldı. Göçün zor şartları altında onlarca çocuk hayatını kaybetti" ifadesine yer verildi.
 
Son Güncelleme: 17.12.2014 13:26
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