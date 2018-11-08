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Evlenme teklifi için 18 bin kilometre pedal çevirecek

Evlenme teklifi için 18 bin kilometre pedal çevirecek

08 Kasım 2018 Perşembe 14:01
Evlenme teklifi için 18 bin kilometre pedal çevirecek

İNGİLTERE'DEN 3 AY ÖNCE BİSİKLETLE YOLA ÇIKAN ADAM FİTCHETT 18 BİN KİLOMETRELİK YOLUN SONUNDA VİETNEM'A ULAŞIP KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİFİNDE BULUNMAYI PLANLIYOR

 

Vietnem'daki kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için 3 ay önce İngiltere'den bisikletle yola çıkan İngiliz Adam Fitchett, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

 

İngiltere'nin Bristol şehrinde matematik öğretmenliği yapan 31 yaşındaki Adam Fitchett, AA muhabirine, Vietnam'da İngilizce öğretmenliği yapan sevgilisi Suzi'ye evlenme teklif etmek için kendisine eşlik eden arkadaşı Tom Weatheritt ile 10 Ağustos tarihinde bisikletle yola çıktıklarını söyledi.

 

İspanya, Fransa, Andorra, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan gibi ülkeleri geçerek 19 Ekim'de İstanbul'a geldiklerini belirten Fitchett, kız arkadaşı Suzi'ye sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak için yola çıktıklarını belirtti.

 

Şimdiye kadar 5 bin kilometre pedal çevirdiklerini anlatan Fitchett, Karadeniz sahil yolunu takip ederek, Gürcistan,  Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin üzerinden Vietnam'a kadar 18 bin kilometre bisiklet süreceklerini belirtti.

 

Fitchett, kız arkadaşının evlenme teklifini kabul etmesi halinde orada kalmayı düşündüğünü kaydetti.

 

Tom Weatheritt ise arkadaşının bisikletle Viatnam'a gitme teklifini kabul ettiğini ve yaklaşık 3 aydır yollarda olduklarını söyledi.

 

Türk insanının çok cana yakın ve misafirperver olduğunu ifade eden Weatheritt, Hanönü ilçesinde mola verdiklerini belirtti.

 

Bir süre ilçede alışveriş yapan iki arkadaş daha sonra tekrar yola devam etti.

Son Güncelleme: 08.11.2018 18:27
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