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Evlendikten bir hafta sonra 'karım sakal bırakıyor' diyerek dava açtı

Hindistan’da bir adam, düğünlerinden kısa süre sonra karısının sakal bıraktığını ve sesinin erkek gibi çıktığını söyleyerek boşanma davası açtı.

Evlendikten bir hafta sonra 'karım sakal bırakıyor' diyerek dava açtı

Hindistan’da bir adam, düğünlerinden kısa süre sonra karısının sakal bıraktığını ve sesinin erkek gibi çıktığını söyleyerek boşanma davası açtı.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:17
Evlendikten bir hafta sonra 'karım sakal bırakıyor' diyerek dava açtı

Sputnik'in Times of India'dan aktardığına göre, Hindistan'da bir adam düğünden hemen sonra karısına boşanma davası açtı.

Davacı adam, mahkemede karısının yüzünü evlenmeden önce görmediğini, düğün sırasında da yüzünün kapalı olduğunu, gelinin ailesinin yüzünü görmesine izin vermediğini söyledi.

Rupesh takma ismini kullanan adam "Onu ilk gördüğümde makyajlıydı. Bir hafta sonra çalışmak için şehre gittim. Döndüğümde de sakal bıraktığını gördüm, sesinin de erkek sesine benzediğini fark ettim" dedi.

Gelinin ailesine durumu haber veren Rupesh, artık evlendikleri için onunla kalmaktan başka çaresi olmadığı yanıtını aldı ve sonunda olay polis ile mahkemeye intikal etti.

Gelinin avukatı ise mahkemede iddiaların asılsız olduğunu savundu ve damadın ailesinin geline fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ifade etti.

Mahkeme de gerekçelerin uygun olmadığını belirterek boşanma talebini reddetti.

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