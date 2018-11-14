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Everest\'te Japon Turist Hayatını Kaybetti

Ankara, 14 Kasım 18 : Asya ülkesi Nepal\'de, bir Japon turist Everest ana kampı yakınlarında yüksek irtifa hastalığından yaşamını yitirdi.

Everest\'te Japon Turist Hayatını Kaybetti

Ankara, 14 Kasım 18 : Asya ülkesi Nepal\'de, bir Japon turist Everest ana kampı yakınlarında yüksek irtifa hastalığından yaşamını yitirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21
Everest\'te Japon Turist Hayatını Kaybetti
Ankara, 14 Kasım 18 : Asya ülkesi Nepal\'de, bir Japon turist Everest ana kampı yakınlarında yüksek irtifa hastalığından yaşamını yitirdi.
Japon haber ajansı Kyodo\'da yer alan habere göre, Himalaya Dağları çevresinde dağ yürüyüşü yapan 63 yaşındaki HiroyukiYoshizaki, Everest Dağı ana kampı yakınındaki bir otelde yüksek irtifa koşullarına bağlı solunum komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetti.
Solukhumbu vilayeti polis yetkilisi Rabin Karki, Japon turistin salı günü gündüz saatlerinde 5 bin 180 metre yükseklikteki otele geldiğini, yüksek irtifa hastalığı belirtileri gösteren Yoshizaki\'ye otel çalışanlarının oksijen takviyesi yaptığını ancak durumu kötüleşen adamın öldüğünü belirtti.
Everest\'te zirve tırmanışları bahar aylarında yapılıyor. Bölgede sonbahar doğa yürüyüşü mevsimi olarak biliniyor. Her yıl dünyanın her yerinden 10 binlerce turist Nepal\'deki popüler dağ patikası rotalarında yürüyüşler yapıyor. 
"Akut dağ hastalığı" olarak da bilinen yüksek irtifa hastalığı, yüksek irtifada havadaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak vücutta ortaya çıkan rahatsızlıkları tanımlamak için kullanılıyor. Solumun yetmezliği, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi semptomlarla ortaya çıkan rahatsızlık akut halde akciğer ve beyinde ödemler oluşmasına yol açabiliyor.
(AA/AK/ŞEB)
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