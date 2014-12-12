Eve Gelen İki Muslukçuyu Taciz Eden Kadın...

Evine gelen iki muslukçuyu kendileriyle yatmak konusunda baştan çıkarmaya çalışan kadın, ısrarlı teklifleri reddedilince adamlara saldırdı





Fransa'da yaşanan ilginç olayda, bir ev kadını eve iki muslukçu çağırdı. Radyatörlerdeki sızıntıyı tamir eden iki adama, kalçalarını sürten kadın taciz etmeye başladı. "Radyatörlerle işiniz bitince, yatağa gelin" gibi sözler söyleyen kadın, bir yandan evin jaluzilerini kapattı.



Adamlar ısrarlı teklifleri reddedince, kadın adamlardan birinin yüzüne tokat atıp ikisini de evden kovdu. Panik halinde evden çıkan adamlar, eşyalarını geride bıraktı. Muslukçular polise şikayette bulundu.



Ertesi gün ciddi bir alkol problemi olan kadının evine giden polisler de saldırıya uğradı. Mahkemeye çıkarılan kadın, muslukçulardan özür dileyip onlara 1000 euro (2800 TL) tazminat ödemeyi kabul etti. 12 ay ertelenmiş hapis cezası alan kadın, alkol problemi için tedavi ediyor.